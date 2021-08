Выход «Бенфики» в групповой этап Лиги чемпионов за счёт ничьей с ПСВ в ответном поединке (0:0) позволил Португалии оказаться в топ-5 таблицы коэффициентов УЕФА. Показатель страны – 44,216.

Франция, которую мы уже привыкли видеть исключительно на пятой строчке, откатилась на шестое место (43,498).

Россия пока остаётся на десятой позиции с общим показателем в 30,682 и двумя вылетевшими из текущего еврокубкового сезона клубами. На пятки наступает Австрия (30,050).

В среду и четверг квалификационные матчи трёх еврокубковых турниров продолжатся, так что можно ожидать новых перестановок в таблице коэффициентов.

As of tonight, when you talk about the Big-5 European leagues, you're talking about England, Spain , Italy , Germany and *Portugal*



France fell to 6th place in the UEFA coefficient rankings that determine the number of teams in #UCL and other European competitions. pic.twitter.com/tmAmycpMly