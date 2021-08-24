Головин – в заявке «Монако» на матч Лиги чемпионов с «Шахтёром»

Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин примет участие в следующем матче команды. Футболист попал в заявку «монегасков» на ответный поединок раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против донецкого «Шахтёра».

Игра состоится завтра, 25 августа, в Харькове, на стадионе «Металлист». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по времени Москвы. Встречу рассудит английский арбитр Энтони Тейлор.

Первая дуэль завершилась победой «горняков» с минимальным счётом – 1:0. Гол, забитый на чужом поле, однако, не даёт донецкому клубу никаких дополнительных преимуществ из-за недавней отмены правила гола, забитого на выезде.