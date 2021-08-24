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Головин – в заявке «Монако» на матч Лиги чемпионов с «Шахтёром»

24 Августа 2021 • 22:47 Комментировать
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Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин примет участие в следующем матче команды. Футболист попал в заявку «монегасков» на ответный поединок раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против донецкого «Шахтёра».

Игра состоится завтра, 25 августа, в Харькове, на стадионе «Металлист». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по времени Москвы. Встречу рассудит английский арбитр Энтони Тейлор.

Первая дуэль завершилась победой «горняков» с минимальным счётом – 1:0. Гол, забитый на чужом поле, однако, не даёт донецкому клубу никаких дополнительных преимуществ из-за недавней отмены правила гола, забитого на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Шахтёр Донецк Лига Чемпионов Александр Головин
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25.08  22:00 Брондбю ... Ред Булл Зальцбург 5.75 4.75 1.5
25.08  22:00 Шахтёр Донецк ... Монако
25.08  22:00 Динамо Загреб ... Шериф 1.4 4.8 8.4
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