Карасёв получил назначение на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Известный российский арбитр Сергей Карасёв получил назначение на один из поединков плей-офф квалификации к Лиге чемпионов. Арбитр обслужит ответный поединок венгерского «Ференцвароша» и швейцарского «Янг Бойз». Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Первый матч команд обслуживал шотландский судья Уильям Коллам. «Янг Бойз» на домашней арене с искусственным покрытием одолел венгерских соперников минимально 3:2. Однако, два взятия ворот, организованные на территории оппонента, не дают никакого потенциального преимущества «Ференцварошу» из-за недавней отмены правила гола на чужом поле.