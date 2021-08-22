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Лига чемпионов

Карасёв получил назначение на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов

22 Августа 2021 • 19:31 Комментировать
Ференцварош
...
Янг Бойз
3.40 4.00 1.97
24.08 22:00
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Известный российский арбитр Сергей Карасёв получил назначение на один из поединков плей-офф квалификации к Лиге чемпионов. Арбитр обслужит ответный поединок венгерского «Ференцвароша» и швейцарского «Янг Бойз». Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Первый матч команд обслуживал шотландский судья Уильям Коллам. «Янг Бойз» на домашней арене с искусственным покрытием одолел венгерских соперников минимально 3:2. Однако, два взятия ворот, организованные на территории оппонента, не дают никакого потенциального преимущества «Ференцварошу» из-за недавней отмены правила гола на чужом поле.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Янг Бойз Лига Чемпионов Сергей Карасёв
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