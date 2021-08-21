Андрей Мостовой: «Хотел бы «ПСЖ» к «Зениту» в группу»

Хавбек «Зенита» Андрей Мостовой поведал, какой клуб он бы хотел увидеть в ранге соперника «сине-бело-голубых» в Лиге чемпионов.

«В группу «ПСЖ» точно хотел бы! Нам в любом случае попадётся гранд, потому что мы сейчас не в первой корзине», - отмечает в общении с клубной пресс-службой Мостовой.

Игрок середины поля питерцев добавил, что он был бы не прочь выступить против одного из представителей английской Премьер-лиги, которые также могут выпасть чемпионам России при жеребьёвке.

Отметим, что Андрей Мостовой провёл уже 5 игр за «Зенит» в сезоне, не отличившись пока ни одним результативным действием.