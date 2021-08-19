«Бенфика» обыграла ПСВ в первом матче плей-офф

«Бенфика» с ПСВ провели первый матч стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первый тайм остался за португальцами, которые забили два мяча после ударов Рафы Силвы и Юлиана Вайгля. После перерыва гости вернули интригу в противостояние благодаря успешной попытке Коди Гакпо - 2:1 в пользу «орлов». Все решится в ответном поединке.
Протокол игры
|(1:0) Силва Рафа 10'
|(2:0) Вайгль Юлиан 42'
|51' Гакпо Коди (2:1)
Влаходимос Одиссей • Гонсалвеш Диогу • Отаменди Николас • 59'Лукас VI • Родригес Фелипе II • Вайгль Юлиан 76' ( Эвертон Соарес ( 76') • Мариу Жоау 86' ( Адель Таарабт ( 86') • Гримальдо Алехандро • Яремчук Роман 71' ( Рамуш Гонсалу ( 71' ) • 90'Силва Рафа • 61'Пицци Луиш 76' ( Алмейда Андре ( 76' ) 76'
Запасные: Вальдшмидт Лука • Мейте Суалихо • 87'Диаш Жиль • Жилберто Жуниор • Лейте Элтон • Винисиус Карлос • Флорентину • Фернандеш Жедсон
Дроммел Йоэл • Мвене Филипп • Рамальо Андре • Боскальи Оливье 64' ( Обиспо Армандо ( 64' ) • 88'Макс Филипп 89' ( Вертессен Йорбе ( 89') • Сангаре Ибрахим • Гётце Марио • Ван Гинкел Марко 57' 65' ( Прёппер Дэви ( 65') • Мадуэке Нони 74' ( Брума Арминду ( 74') • Захави Эран 89' ( Тезе Джордан ( 89') • Гакпо Коди
Запасные: Томас Райан • Мвого Ивон • Фофана Фоде • Оппегорд Фредрик • Ван Ларе Арон • Жуниор Мауро
18 августа. Стадион "Эштадиу да Луш".