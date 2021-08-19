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Лига чемпионов

«Бенфика» обыграла ПСВ в первом матче плей-офф

19 Августа 2021 • 00:03 Комментировать
Бенфика
2:1
ПСВ
окончен
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«Бенфика» с ПСВ провели первый матч стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первый тайм остался за португальцами, которые забили два мяча после ударов Рафы Силвы и Юлиана Вайгля. После перерыва гости вернули интригу в противостояние благодаря успешной попытке Коди Гакпо - 2:1 в пользу «орлов». Все решится в ответном поединке.

Протокол игры  
Бенфика 2:1 ПСВ
(1:0) Силва Рафа 10'    
(2:0) Вайгль Юлиан 42'    
    51' Гакпо Коди (2:1)
Влаходимос Одиссей Гонсалвеш Диогу Отаменди Николас   59' Лукас VI Родригес Фелипе II Вайгль Юлиан   76' (Эвертон Соарес (   76') Мариу Жоау   86' (Адель Таарабт (   86') Гримальдо Алехандро Яремчук Роман   71' (Рамуш Гонсалу (   71'   90') Силва Рафа   61' Пицци Луиш   76' (Алмейда Андре (   76'   76')
Запасные: Вальдшмидт Лука Мейте Суалихо   87' Диаш Жиль Жилберто Жуниор Лейте Элтон Винисиус Карлос Флорентину Фернандеш Жедсон
Дроммел Йоэл Мвене Филипп Рамальо Андре Боскальи Оливье   64' (Обиспо Армандо (   64'   88') Макс Филипп   89' (Вертессен Йорбе (   89') Сангаре Ибрахим Гётце Марио Ван Гинкел Марко   57'   65' (Прёппер Дэви (   65') Мадуэке Нони   74' (Брума Арминду (   74') Захави Эран   89' (Тезе Джордан (   89') Гакпо Коди
Запасные: Томас Райан Мвого Ивон Фофана Фоде Оппегорд Фредрик Ван Ларе Арон Жуниор Мауро
18 августа. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

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окончен Мальмё 2:0 Лудогорец 2 3.35 4
окончен Янг Бойз 3:2 Ференцварош 1.44 4.44 7.77
окончен Бенфика 2:1 ПСВ 2.15 3.5 3.75
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