«Бенфика» обыграла ПСВ в первом матче плей-офф

«Бенфика» с ПСВ провели первый матч стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первый тайм остался за португальцами, которые забили два мяча после ударов Рафы Силвы и Юлиана Вайгля. После перерыва гости вернули интригу в противостояние благодаря успешной попытке Коди Гакпо - 2:1 в пользу «орлов». Все решится в ответном поединке.