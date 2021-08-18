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УЕФА может отказаться от смены формата Лиги чемпионов

18 Августа 2021 • 20:39 Комментировать
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Еще в прошлом году УЕФА обсуждал возможность изменения формата самого престижного клубного турнира Европы. Сообщалось, что с сезона 2024/25 союз собирается провести ряд реформ, среди которых и расширение списка участников Лиги чемпионов до 36 команд.

Подобные изменения могли бы принести пользу в коммерческом плане, а также дать возможность более слабым клубам пробиться в групповой этап, который в свою очередь был бы скорее похож на сетку «швейцарской системы». Так, команды проводили бы минимум 10 матчей за один розыгрыш, что повысило бы интерес к самому соревнованию.

Но, как сообщает издание iNews, УЕФА может отказаться от таких радикальных мер из-за так называемого распада Суперлиги. Причина этому – смена на посту руководяющего Ассоциации клубов. После скандального инцидента весной, эту роль вместо владельца «Ювентуса» Андреа Аньелли занял президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи, которому возможные реформы не нравятся. Окончательное решение будет принято в ближайшие месяцы на одном из заседаний совета директоров.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Лига Чемпионов Насер Аль-Хелаифи
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