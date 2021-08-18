УЕФА может отказаться от смены формата Лиги чемпионов

Еще в прошлом году УЕФА обсуждал возможность изменения формата самого престижного клубного турнира Европы. Сообщалось, что с сезона 2024/25 союз собирается провести ряд реформ, среди которых и расширение списка участников Лиги чемпионов до 36 команд.

Подобные изменения могли бы принести пользу в коммерческом плане, а также дать возможность более слабым клубам пробиться в групповой этап, который в свою очередь был бы скорее похож на сетку «швейцарской системы». Так, команды проводили бы минимум 10 матчей за один розыгрыш, что повысило бы интерес к самому соревнованию.

Но, как сообщает издание iNews, УЕФА может отказаться от таких радикальных мер из-за так называемого распада Суперлиги. Причина этому – смена на посту руководяющего Ассоциации клубов. После скандального инцидента весной, эту роль вместо владельца «Ювентуса» Андреа Аньелли занял президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи, которому возможные реформы не нравятся. Окончательное решение будет принято в ближайшие месяцы на одном из заседаний совета директоров.