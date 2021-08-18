​Дирк Кёйт: «Таким командам, как «Шериф», нечего делать в Лиге чемпионов»

Известный в прошлом голландский футболист Дирк Кёйт отметился некрасивым комментарием в адрес тираспольского «Шерифа».

Напомним, что «Шериф» близок к историческому для себя и Молдовы выходу в групповой этап Лиги чемпионов. Во вторник команда разгромила в первом матче раунда плей-офф загребское «Динамо» со счётом 3:0.

«Я знаю, что Лига чемпионов – это турнир для чемпионов. Но таким командам, как тираспрольский «Шериф», нечего делать в Лиге чемпионов», - приводит слова Кёйта твиттер-аккаунт Football24/7 со ссылкой на эфир голландского канала RTL 7.

Ответный матч между «Динамо» и «Шерифом» пройдёт на следующей неделе.