Австрия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА

Австрия постепенно подбирается к России в таблице коэффициентов УЕФА. Во вчерашнем матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Зальцбург» отпраздновал минимальную победу над датским «Брондбю» со счетом 2:1.

Благодаря этому успеху на счету Австрии стало 29,550 балла, а в активе России осталось 30,682 очка. До вчерашних матчей разрыв между странами составлял почти 1,3 пункта.

На прошлой неделе Россия опустилась на девятую позицию в рейтинге УЕФА, пропустив вперед Шотландию.

Напомним, что от РПЛ в еврокубках остались три клуба – «Зенит» (Лига чемпионов), «Спартак» и «Локомотив» (Лига Европы).