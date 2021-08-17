Молдова в ожидании Лиги чемпионов: «Шериф» в первом матче разгромил загребское «Динамо»

Чемпион Молдовы «Шериф» близок к попаданию в групповой этап Лиги чемпионов. Тираспольцы в первом матче дома разгромили загребское «Динамо», и теперь главное не упустить это преимущество в Хорватии.

Во вторник стартовал раунд плей-офф Лиги чемпионов - последний раунд отбора перед попадание в групповой этап турнира. Едва ли не главную сенсация в текущей квалификации может совершить тираспольский «Шериф». Чемпион Молдовы принимал дома загребское «Динамо».

В дебюте игры активнее были хозяева. Именно подопечные Юрия Вернидуба и создали первый опасный момент. Янсане вертикальным пасом вскрыл оборону хорватов, Энрике оказался с глазу на глаз с вратарём соперников Ливаковичем, но угодил в штангу. Гости пытались взять мяч под свой контроль и впервые толком перешли половин поля лишь минуте на двенадцатой. Вскоре тираспольцы провели атаку левым флангом, и мяч задел руку одного из хорватов в штрафной, однако видеоассистенты Чакыра не стали советовать назначить пенальти.

Вскоре после этого первый момент создали и хорваты. Яки решился на дальний удар, но Атанасиадис всё видел и забрал мяч намертво. Вскоре Иваннушец тонкой передачей нашёл в штрафной хозяев Майера, который прокинул футбольный снаряд мимо голкипера тираспольцев, но Кристиано с ленточки вынес. Тут же хозяева ответили своим моментом. Траоре мощно пробил, но мяч пролете чуть выше «девятки», при этом Ливакович явно не спас бы, попади хавбек в цель. В ответ хорваты убегали в контратаку четыре в четыре, но разыграть не смогли.

Когда команды уже готовились отправиться на перерыв, счёт был открыт. Кристиано справа покатил мяч на ход Траоре, тот убежал от опекунов, оказался на правом углу штрафной и пробил точно в дальний угол. Так на перерыв команды ушли при сенсационном результате.

В начале второго тайма «Шериф» удвоил преимущество. Последовал заброс на левый край штрафной на Янсане, который от лицевой сделал передачу назад на линию, а Колоса пушечным ударом чуть не порвал сетку. Интересно, что это было второе попадание в створ в матче. Тут же тираспольцы могли увеличить преимущество ещё. Сначала после прострела Янсане чуть-чуть не дотянулся до футбольного снаряда, а затем Арболеда из пределов вратарской головой замыкал навес, но не попал в створ.

Вскоре динамовцы пришли в себя и попытались сократить отставание в счёте. Иванушец получил мяч на линии своей штрафной и пробил в угол, но Атанасиадис в падении парировал футбольный снаряд на угловой. В ответ «Шериф» упустил ещё ряд своих шансов. Сначала Кристиан с фланга прострелил в штрафную на Энрике, но тот из выгодного положения не смог пробить. В следующей атаке последовала ещё одна передача в штрафную, но Траоре этого не ждал и даже не попытался её замкнуть.

За тринадцать минут до конца матча хозяева едва не забили сами себе. Тилль головой срезал мяч в угол своих ворот, но Атанасиадис вновь в броске выручил команду. А вот его коллега вскоре вытащил и третий мяч из своих ворот. После молниеносной атаки Траоре, получив мяч от Энрике, убежал по правому краю, вошёл в штрафную и пробил между ног Ливаковичу. Уже перед финальным свистком Янсане вышел на рандеву с голкипером соперника и пытался пробить между ног вратарю, но тот оказался готов.

Ответный матч пройдёт через неделю в Загребе. «Шерифу» теперь главное не упустить столь уверенное преимущество.