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​Стало известно, какой тренер потратил на трансферы больше всех с 2000 года фото

17 Августа 2021 • 17:41 Комментировать
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Портал transfermarkt славится тем, что не только собирает всю информацию о трансферах, а ещё и регулярно радует любителей футбола интересными подборками. На этот раз портал представил анализ трансферной активности для тренеров. Исходя из этого анализа, начиная с 2000 года на покупки игроков больше денег потратил Жозе Моуринью. При нём его клубы потратили на покупки игроков 1,76 миллиарда евро. На втором месте идёт Хосеп Гвардиола – 1,59 миллиарда евро. При этом трансферов у испанца значительно меньше, чем у Моуринью – 67 против 104.

Тройку тренеров по затратам за указанный период замыкает Карло Анчелотти. 88 игроков обошлись его работодателям в 1,37 миллиарда евро.

Ознакомиться со списком топ-10 можно в публикации transfermarkt в «Инстаграме».

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Евро-Футбол.Ру,
Карло Анчелотти Жозе Моуринью Хосеп Гвардиола
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