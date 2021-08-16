9 клубов, создававших Суперлигу, вернулись в Ассоциацию европейских клубов

9 клубов, которые в апреле создавали Суперлигу, вернулись в Ассоциацию европейских клубов (ECA). Эти клубы отправили запросы и попросили ECA рассмотреть возможность отзыва их заявлений о выходе из организации. Исполнительный комитет ЕСА удовлетворил эти запросы.

Речь идёт о следующих клубах: «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал», «Атлетико», «Интер», «Милан». Эти клубы быстро вышли из проекта Суперлиги в течение двух суток после объявления о его создании.

Напомним, что проект Суперлиги по-прежнему поддерживают три клуба. Это «Ювентус», «Реал» и «Барселона».