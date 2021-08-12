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​УЕФА представит систему, которая может заменить финансовый фэйр-плей

12 Августа 2021 • 19:22 Комментировать
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В сентябре УЕФА представит новую систему, которая в перспективе может заменить действующий финансовый фэйр-плей. Как сообщает авторитетное издание The Times, речь идёт о введении потолка заработных плат. Предполагается, что участники еврокубковых турниров смогут тратить на зарплаты не более 70% от суммы своих доходов. Для клубов, которые будут нарушать это правило, предусматривается так называемый налог на роскошь.

Говорить о том, что правила точно будут изменены, пока преждевременно. В настоящий момент УЕФА только готовится представить своё предложение, запустив дискуссии на этот счёт.

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