Непопадание в Лигу чемпионов – это лучшее, что случилось со «Спартаком» в этом сезоне

Московский «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов, проведя там всего два матча. «Бенфика» была на голову, а то и на две выше «красно-белых». Разочарование, досада, гнев – всё это было у болельщиков «Спартака». Только если отбросить эмоции в сторону, можно понять, что вылет «Спартака» – лучшее, что могло случиться с москвичами.

ТОКСИЧНАЯ АТМОСФЕРА

К новому сезону «Спартак» подошёл, прямо скажем, в плачевном состоянии. И главная беда «красно-белых» – внутренние разборки. Зарема Салихова за два месяца «взорвала» Инстаграм, продемонстрировала всем грязное бельё «Спартака», публично унижала руководителей команды, а когда дело дошло до точки кипения, она была вынуждена удалить свой канал.

Дмитрий Попов, не выдержав этой подковёрной борьбы, покинул «Спартак», но мощно ответил своей оппонентке скриншотами их переписки.

Определение тренера по знаку зодиака, уничтожение «любимчика Тедди» и многое другое. «Спартак» превратился в какую-то футбольную пародию «Дома-2», и спортивные результаты ушли на второй план. В такой ситуации глупо требовать от команды полной концентрации, когда лодку качает из стороны в сторону.

А уж Рую Витории сейчас точно не позавидуешь. Португалец, кажется, не понял, куда он попал.

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ДРУГОЙ УРОВЕНЬ ФУТБОЛА

Матчи против «Бенфики» наглядно продемонстрировали, что российская Премьер-лига за последние пару сезонов серьёзно сдала. Была маленькая надежда, что прошлогодний еврокубковый кошмар – это единичный случай, но теперь окончательно стало понятно, что это не случайность, а самая настоящая закономерность.

Бывшие игроки «Спартака», футбольные эксперты и журналисты в один голос говорили о том, что вылет от «Бенфики» – это показатель того уровня клубного футбола, который сейчас есть в России.

Да чего уж там говорить об экс-игроках! Вот, например, Николай Рассказов после поражения от португальцев прямо сказал, что когда речь шла о возможной победе над «Бенфикой», это было смешно.

Российские футбольные функционеры могут сколь угодно долго рапортовать о том, что Премьер-лига – это шестой по силе чемпионат в Европе, только все эти слова расходятся с делом. Может быть, если мы снимем эти розовые очки, ситуация начнёт чуть-чуть исправляться.

Вылет «Спартака» – это проблема не одного клуба, а проблема всего российского чемпионата.

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СИНИЦА В РУКАХ

Лига чемпионов для «Спартака» образца 2021 года – это не тот турнир, в котором он достоин играть. Лига Европы – куда более реальное, понятное и вполне себе посильное соревнование.

Давайте быть реалистами, пусть лучше «Спартак» поборется во втором по значимости турнире Европы, возьмёт там несколько очков, может даже пробьётся в плей-офф, чем будет унижен в Лиге чемпионов. Иного расклада нет и быть не может.

Так что можно сколько угодно гневаться по поводу вылета «красно-белых», но в текущем состоянии «Спартаку» лучше «потренироваться на кошках».