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Тухель - первый тренер «Челси», выигравший Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА

12 Августа 2021 • 10:13 Комментировать
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В матче за Суперкубок УЕФА сошлись победители Лиги чемпионов и Лиги Европы минувшего сезона - лондонский «Челси» и испанский «Вильярреал» соответственно. Победу в серии пенальти отпраздновал представитель АПЛ со счетом 6:5. Игровое время завершилось вничью - 1:1.

Как сообщает Squawka в своем твиттер-аккаунте, Томас Тухель стал первым тренером «пенсионеров», выигравшим Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Немецкий специалист занимает пост наставника лондонского коллектива с января 2021 года. Действующее трудовое соглашение 47-летнего тренера с «Челси» рассчитано до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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