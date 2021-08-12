Тухель - первый тренер «Челси», выигравший Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА

В матче за Суперкубок УЕФА сошлись победители Лиги чемпионов и Лиги Европы минувшего сезона - лондонский «Челси» и испанский «Вильярреал» соответственно. Победу в серии пенальти отпраздновал представитель АПЛ со счетом 6:5. Игровое время завершилось вничью - 1:1.

Как сообщает Squawka в своем твиттер-аккаунте, Томас Тухель стал первым тренером «пенсионеров», выигравшим Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Немецкий специалист занимает пост наставника лондонского коллектива с января 2021 года. Действующее трудовое соглашение 47-летнего тренера с «Челси» рассчитано до середины 2024 года.