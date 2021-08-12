Морено: «Челси» - лучший клуб мира»

Один из лидеров испанского «Вильярреала» Херард Морено дал интервью после поражения от лондонского «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА. Игровое время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти «жёлтая субмарина» уступила - 5:6.

«У нас не получилось победить. Видимо, не судьба. Впрочем, команда может гордиться своим выступлением. Нам противостояла очень сильная команда, которая считалась фаворитом. Думаю, «Челси» сейчас лучший клуб мира», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что Морено стал автором забитого мяча в основное время и был признан лучшим футболистом поединка.