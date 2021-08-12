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Тухель высказался о победе в Суперкубке УЕФА

12 Августа 2021 • 09:57 Комментировать
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Рулевой лондонского «Челси» Томас Тухель пообщался с представителями СМИ после победы над «Вильярреалом» в матче за Суперкубок УЕФА.

«Было непросто. Мы успешно действовали в стартовые полчаса, однако после гола сбавили темп. Соперник заслуженно отыгрался. «Челси» боролся на протяжении всего игрового время и добился победы», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что основное и дополнительное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. Судьбу поединка решила серия послематчевых пенальти, в которой успешнее оказались лондонцы - 6:5.

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Томас Тухель
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