Немецкий тренер выиграл Суперкубок УЕФА третий год подряд

В матче за Суперкубок УЕФА встречались лондонский «Челси» и испанский «Вильярреал». Англичане в прошлом сезоне выиграли Лигу чемпионов, а испанцы стали триумфаторами Лиги Европы.

Игровое время поединка завершилось вничью (1:1), а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки английской команды - 6:5.

К трофею «пенсионеров» привел Томас Тухель. Примечательно, что тренер, представляющий Германию, выигрывает этот турнир третий год подряд.

В 2020 году Суперкубок выиграла мюнхенская «Бавария» под руководством Ханса-Дитера Флика, а годом ранее Юрген Клопп привел к трофею «Ливерпуль».