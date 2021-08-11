Шмурнов: «Еврокубки без правила выездного гола - убожество»

Футбольный комментатор Александр Шмурнов прокомментировал отмену правила выездного гола в еврокубках в своём телеграм-канале.

Комментатор заявил, что еврокубки без этого правила - убожество. Он добавил, что отныне концовки ответных матчей перестанут дарить болельщикам те эмоции, которые были раньше. По его словам, нас теперь ждут унылые матчи с банальными концовками.

Напомним, что ранее московский «Спартак» проиграл «Бенфике» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов с общим счетом 0:4 и теперь продолжит свои выступления в Лиге Европы.

Бывший тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов отметил, что Лига Европы является неплохим вариантом для московского клуба.