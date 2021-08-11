Все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Во вторник, 10 августа, состоялись ответные поединки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. По итогам этих матчей определились все участники стадии плей-офф.

Стоит отметить, что в решающий раунд квалификации не смог пробиться представитель российской Премьер-лиги - московский «Спартак». Подопечные Руя Витории потерпели повторное поражение от лиссабонской «Бенфики» в ответном поединке и вылетели из турнира. По сумме двух матчей «красно-белые» уступили португальскому коллективу с общим счетом 0:4.

Путь чемпионов

«Шериф» (Молдова) - «Динамо» (Хорватия)

«Зальцбург» (Австрия) - «Брондбю» (Дания)

«Янг Бойз» (Швейцария) - «Ференцварош» (Венгрия)

«Мальмё» (Швеция) - «Лудогорец» (Болгария)

Путь представителей лиг

«Монако» (Франция) - «Шахтёр» (Украина)

«Бенфика» (Португалия) - ПСВ (Голландия)

Первые поединки раунда плей-офф состоятся 17/18 августа, а ответные пройдут 24/25 августа. Победители получат путевки в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2021/2022.