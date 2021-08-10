ПСВ стал следующим соперником для «Спартака» либо «Бенфики»

Голландский ПСВ оказался заметно сильнее «Митьюлланда», с которым соперничал в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сезона 2021/22. Перед датчанами стояла сложная задача - за 90 минут отыграть три мяча, и они ее, ожидаемо, не смогли решить. Коллектив из Нидерландов не пропускал и сегодня, а на 90-й минуте вовсе вырвал победу после гола, который забил Арминду Брума - 1:0.
Добавим, что ПСВ станет соперником «Спартака» либо «Бенфики», которые в эти минуты проводят свой матч.
Протокол игры
|Митьюлланд
|0:1
|ПСВ
|90' Брума Арминду (0:1)
Лоссль Йонас • Коолс Дион • Николаесен Расмус • Паулиньо VI • Андерссон Йоэль • Raphael Nwadike 80' ( Фрауло Оскар ( 80') • Феррейра Эвандер 83' ( Charles Matos ( 83') • Дюр Николас 46' ( Исаксен Густав ( 46') • Дрейер Андерс • Брумадо Жуниор 80' ( Хансен Мадс ( 80') • Мабиль Авер 72' ( Линн Виктор ( 72')
Запасные: Олафссон Элиас-Рабн • Томпсон Джаред • Торп Виктор
Дроммел Йоэл • Тезе Джордан • Рамальо Андре • Боскальи Оливье • Макс Филипп • Прёппер Дэви 61' 88' ( Фофана Фоде ( 88') • Сангаре Ибрахим • Мадуэке Нони 64' ( Брума Арминду ( 64') • Гётце Марио 76' ( Ван Гинкел Марко ( 76') • Гакпо Коди 64' ( Вертессен Йорбе ( 64') • Захави Эран 88' ( Жуниор Мауро ( 88')
Запасные: Виргевер Ник • Мвого Ивон • Мюллер Винсент • Мвене Филипп • Обиспо Армандо • Оппегорд Фредрик
10 августа. Стадион "МСХ Арена" (Эрнинг).