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Лига чемпионов

ПСВ стал следующим соперником для «Спартака» либо «Бенфики»

10 Августа 2021 • 23:08 Комментировать
Митьюлланд
0:1
ПСВ
окончен
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Голландский ПСВ оказался заметно сильнее «Митьюлланда», с которым соперничал в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сезона 2021/22. Перед датчанами стояла сложная задача - за 90 минут отыграть три мяча, и они ее, ожидаемо, не смогли решить. Коллектив из Нидерландов не пропускал и сегодня, а на 90-й минуте вовсе вырвал победу после гола, который забил Арминду Брума - 1:0.

Добавим, что ПСВ станет соперником «Спартака» либо «Бенфики», которые в эти минуты проводят свой матч.

Протокол игры  
Митьюлланд 0:1 ПСВ
    90' Брума Арминду (0:1)
Лоссль Йонас Коолс Дион Николаесен Расмус Паулиньо VI Андерссон Йоэль Raphael Nwadike   80' (Фрауло Оскар (   80') Феррейра Эвандер   83' (Charles Matos (   83') Дюр Николас   46' (Исаксен Густав (   46') Дрейер Андерс Брумадо Жуниор   80' (Хансен Мадс (   80') Мабиль Авер   72' (Линн Виктор (   72')
Запасные: Олафссон Элиас-Рабн Томпсон Джаред Торп Виктор
Дроммел Йоэл Тезе Джордан Рамальо Андре Боскальи Оливье Макс Филипп Прёппер Дэви   61'   88' (Фофана Фоде (   88') Сангаре Ибрахим Мадуэке Нони   64' (Брума Арминду (   64') Гётце Марио   76' (Ван Гинкел Марко (   76') Гакпо Коди   64' (Вертессен Йорбе (   64') Захави Эран   88' (Жуниор Мауро (   88')
Запасные: Виргевер Ник Мвого Ивон Мюллер Винсент Мвене Филипп Обиспо Армандо Оппегорд Фредрик
10 августа. Стадион "МСХ Арена" (Эрнинг).

 

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ПСВ Митьюлланд
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окончен Монако 3:1 Спарта Прага 1.35 5.05 9
окончен после пенальти Лудогорец 2:2 Олимпиакос 3.05 3.1 2.5
окончен Митьюлланд 0:1 ПСВ
окончен Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж 1.55 3.9 6.6
окончен Бенфика 2:0 Спартак Москва 1.42 5.1 8
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