ПСВ стал следующим соперником для «Спартака» либо «Бенфики»

Голландский ПСВ оказался заметно сильнее «Митьюлланда», с которым соперничал в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сезона 2021/22. Перед датчанами стояла сложная задача - за 90 минут отыграть три мяча, и они ее, ожидаемо, не смогли решить. Коллектив из Нидерландов не пропускал и сегодня, а на 90-й минуте вовсе вырвал победу после гола, который забил Арминду Брума - 1:0.

Добавим, что ПСВ станет соперником «Спартака» либо «Бенфики», которые в эти минуты проводят свой матч.