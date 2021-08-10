«Шахтёр» опять обыграл «Генк» со счётом 2:1 и шагнул в последний раунд плей-офф Лиги чемпионов

В ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов сошлись «Шахтёр» и «Генк».

На выходных «Шахтёр» максимально неожиданно проиграл в чемпионате Украины – дома уступил «Александрии». Уже тогда стало понятно, что «горняки» думают не о сопернике, а только о Лиге чемпионов. Команда Де Дзерби намерена пробиться в групповой этап, и первая ступень в виде «Генка» никак не должна им помешать. Волевая победа стала отличным подспорьем. Хотя стоит отметить, что первый тайм в Бельгии «Горняки» провели не лучшим образом.

Правило гостевого гола с нынешнего сезона отменено, поэтому можно сказать, что «Шахтёр» принимал «Генк», просто начав игру с преимущества в один мяч. По традиции, стартовый состав Роберто Де Дзерби был буквально наполнен бразильцами. Оборона на 3/4 состоит из бразильцев – Марлон, Витао, Додо. Полузащита – полностью. Антонио, Майкон, Алан Патрик, Тете и Педринью поддерживали единственного форварда Траоре.

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И уже в дебюте мог состояться бразильский мяч – Тете получил проникающую передачу от Патрика и вывалился на рандеву с Вандервоордтом, но пробил довольно бесхитростно. Вратарь отвёл угрозу. «Шахтёр» не отпускал инициативу. Буквально душил штрафную площадь угловыми ударами, но для легковесной атаки «горняков» корнеры – не самое лучшее оружие. «Генк» же успел огрызнуться. Длинная диагональ нашла на дальней штанге всеми забытого Хейнена, и только его неточность спасла «Шахтёр».

Повезло «горнякам», они это поняли, мяч от ворот разыграли и тут же провели результативную атаку. Додо с правого края разогнался, прострелив на Тете, тот от угла вратарской площади продлил полёт мяча, отыскав набегающего Траоре. Лассине осталось лишь занести мяч в сетку с шести метров – 1:0. После гола игра чуть успокоилась, до перерыва команды отбегали без явных моментов. А вот у «Шахтёра» поредела бразильская армия Полузащитник Педринью получил травму, уступив своё место на поле украинцу Судакову.

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«Генк» хоть и проигрывал, но надежд не оставлял. На исходе часа игры крайне активный Хейнен выпилил передачу на ускорившегося Бонгонда. Тео ворвался в самый центр вратарской, пробил в касание, но направил мяч чуть выше цели. «Шахтёр» уже в атаку так не рвался, отвечая индивидуальными действиями. Так Тете накрутил сразу трёх соперников на входе в штрафную площадь, вышел на ударную позицию, но тоже промахнулся. А «Генк» опять создал угрозу после углового. Теперь уже прямая подача пошла на голову Онуачу, а тот пробил в перекладину.

Загубил свои моменты «Генк», так и не возродивший интригу. А «Шахтёр» в итоге добил соперника – Траоре сориентировался на подборе, пробив в защитника, но отскок сыграл за Маркоса Антонио, бразилец просто занёс мяч в сетку с нескольких метров. Бельгийцы сподобились на гол престижа в компенсированное время: свежий Дессерс замкнул прострел Тео Бонгонда - 2:1. «Горняки» не лучший футбол показали, но прошли бельгийцев уверенно: два матча – две победы.