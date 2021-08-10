Молдавский «Шериф» прошёл в раунд плей-офф Лиги Чемпионов

Молдавский «Шериф» на пути к групповой стадии Лиги Чемпионов получил серьёзного соперника в лице сербской «Црвены Звезды», но в гостевом поединке сумел отстоять ничейный результат. Таким образом, в Тирасполе у подопечных экс-капитана питерского «Зенита» Юрия Вернидуба были все шансы, чтобы оформить выход в раунд плей-офф. А там и до группового этапа один шаг…

«Шериф» лихо прошёлся по сетке лучшего клубного турнира Европы, одолев албанскую «Теуту» и армянский «Алашкерт». «Црвена Звезда» сделала всего один шаг по турниру, не без проблем разобравшись с казахским «Кайратом». Уступив в гостевом матче 2:1, сербы собрались и в родных стенах обыграли соперника 5:0. С учётом этого, шансы «Шерифа», который вторую игру играл дома, повышались.

К исходу четверти часа команды обменялись «опасными уколами». Удары Срнича и Энрике наносились из опасных позиций, но точности игрокам не хватило. Кастаньеда краем головы пробил рядом с боковой стойкой. Дьони угодил в соперника, пытаясь открыть счёт в матче. За четверть часа до конца первого тайма команды заметно сбавили в темпе, что привело к целому ряду нарушений. Особенно старались хозяева, которые набрали целую россыпь «горчичников».

За несколько минут до перерыва Катай, а следом и Дьони должны были открывать счёт в матче. Но удар первого был неточен, а со вторым справился голкипер «Шерифа» Атанасиадис. В таких случаях нужно быть внимательным, начинает работать известное футбольное правила. И оно сыграло на второй добавленной минуте. После стандарта с левого фланга Арболеда выпрыгнул выше всех в чужой штрафной площади и по высокой дуге отправил игровой снаряд в ворота следившего за красивым полётом мяча Боряном.

Во втором тайме на первый план вышел голкипер хозяев Атанасиадис. 28-летний греческий голкипер за полчаса до конца матча отразил удар Николича. Следом Крстович имел все шансы, чтобы перевести игру в овертайм, но колено Атанасиадиса спасло «Шериф». Кастаньеда, автор голевой передачи, пытался записать свою фамилию на табло. Однако добиться результата не удалось. «Шериф» отстоял свой результат, позволивший ему вплотную приблизиться к групповой стадии Лиги Чемпионов. Чтобы «окунуться» полноправно в главном клубном турнире Старого Света осталось добиться победы в двухматчевом противостоянии с победителем пары «Динамо» Загреб – «Легия».

Константин Лицин