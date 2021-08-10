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Лига чемпионов

Молдавский «Шериф» прошёл в раунд плей-офф Лиги Чемпионов

10 Августа 2021 • 21:57 Комментировать
Шериф
1:0
Црвена Звезда
окончен
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Молдавский «Шериф» на пути к групповой стадии Лиги Чемпионов получил серьёзного соперника в лице сербской «Црвены Звезды», но в гостевом поединке сумел отстоять ничейный результат. Таким образом, в Тирасполе у подопечных экс-капитана питерского «Зенита» Юрия Вернидуба были все шансы, чтобы оформить выход в раунд плей-офф. А там и до группового этапа один шаг…

Протокол игры  
Шериф 1:0 Црвена Звезда
(1:0) Арболеда Данило 45'    
Атанасиадис Гиоргос Кристиано   28' Арболеда Данило Дуланто Густаво Джульен Кестон   30' Аддо Эдмонд Тилль Себастьян Траоре Адама VII   85' (Бизяк Ловро (   85') Коловос Димитрис   27'   67' (Янсане Момо (   67') Кастаньеда Франк   30' Энрике Луваннор
Запасные: Раделич Степан Hansel Zapata Белоусов Александр Костанза Фернандо Пащенко Александр Челядник Дмитрий Петро Чарльз
Борян Милан Гаич Милан II Драгович Александр Дегенек Милош Родич Милан   64' Саного Секу   45'   77' (Гаврич Желько (   77'   78') Иванич Мирко Срнич Славолюб   18'   60' (Николич Велько (   60') Фалько Филиппо   46' (Крстович Никола (   46') Катай Александар   64' (Крстичич Ненад (   64') Дьони Лои   46' (Бен-Набуан Эль-Фарду (   46')
Запасные: Петрович Ньегош Бакайоко Аксель Бабич Срджян Milos Gordic Гобелич Марко Панков Радован Попович Зоран
10 августа. Стадион "Шериф" (Тирасполь).

«Шериф» лихо прошёлся по сетке лучшего клубного турнира Европы, одолев албанскую «Теуту» и армянский «Алашкерт». «Црвена Звезда» сделала всего один шаг по турниру, не без проблем разобравшись с казахским «Кайратом». Уступив в гостевом матче 2:1, сербы собрались и в родных стенах обыграли соперника 5:0. С учётом этого, шансы «Шерифа», который вторую игру играл дома, повышались.

К исходу четверти часа команды обменялись «опасными уколами». Удары Срнича и Энрике наносились из опасных позиций, но точности игрокам не хватило. Кастаньеда краем головы пробил рядом с боковой стойкой. Дьони угодил в соперника, пытаясь открыть счёт в матче. За четверть часа до конца первого тайма команды заметно сбавили в темпе, что привело к целому ряду нарушений. Особенно старались хозяева, которые набрали целую россыпь «горчичников».

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За несколько минут до перерыва Катай, а следом и Дьони должны были открывать счёт в матче. Но удар первого был неточен, а со вторым справился голкипер «Шерифа» Атанасиадис. В таких случаях нужно быть внимательным, начинает работать известное футбольное правила. И оно сыграло на второй добавленной минуте. После стандарта с левого фланга Арболеда выпрыгнул выше всех в чужой штрафной площади и по высокой дуге отправил игровой снаряд в ворота следившего за красивым полётом мяча Боряном.

Во втором тайме на первый план вышел голкипер хозяев Атанасиадис. 28-летний греческий голкипер за полчаса до конца матча отразил удар Николича. Следом Крстович имел все шансы, чтобы перевести игру в овертайм, но колено Атанасиадиса спасло «Шериф». Кастаньеда, автор голевой передачи, пытался записать свою фамилию на табло. Однако добиться результата не удалось. «Шериф» отстоял свой результат, позволивший ему вплотную приблизиться к групповой стадии Лиги Чемпионов. Чтобы «окунуться» полноправно в главном клубном турнире Старого Света осталось добиться победы в двухматчевом противостоянии с победителем пары «Динамо» Загреб – «Легия».

Константин Лицин

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окончен Славия Прага 1:0 Ференцварош
окончен Шериф 1:0 Црвена Звезда 3.95 3.1 2.1
окончен Шахтёр Донецк 2:1 Генк
Идет 68 минута Монако 2:0 Спарта Прага 1.35 5.05 9
Идет 67 минута Лудогорец 2:1 Олимпиакос 3.05 3.1 2.5
Идет 70 минута Митьюлланд 0:0 ПСВ
Идет 45 минута Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж 1.55 3.9 6.6
Идет 27 минута Бенфика 0:0 Спартак Москва 1.42 5.1 8
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