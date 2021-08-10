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Лига чемпионов

Дмитрий Комбаров: «У «Спартака» есть шансы в ответном матче с «Бенфикой»

10 Августа 2021 • 14:39 Комментировать
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался по поводу шансов московского клуба на проход в следующий раунд Лиги чемпионов. Напомним, что в первом матче, который состоялся 4 августа в Москве, «Бенфика» победила со счетом 2:0.

Комбаров отметил, что шансы у «Спартака» есть, но сегодня будет очень тяжело. Экс-защитник «красно-белых» добавил, что главная задача - не пропустить с контратаки, так как московскому клубу придётся идти вперед, и «Бенфика» может этим воспользоваться, пишет Sport24.

Напомним, что Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год. Сейчас он находится без клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Дмитрий Комбаров
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