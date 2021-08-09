Как коронавирус может помочь США похитить футбол у Европы

Финансовый кризис в европейском футболе может помочь США создать лигу по соккеру, по уровню равную хоккею, баскетболу и другим местным чемпионатам. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о ситуации.

Из всех игровых видов спорта Европе на высоком уровне доступен только футбол. Лучшие хоккеисты и баскетболисты уже давно соревнуются в США и Канаде, оставляя Старому Свету лишь некоторые объедки. Повезло европейскому регби, потому что в США предпочитают похожий американский футбол. При этом в регби в принципе нет одного континента, где выступают лучшие игроки. Например, сборная Новой Зеландии, одна из сильнейших команд мира, формирует состав по большей части благодаря внутреннему чемпионату. Есть ещё такие виды спорта, как гандбол, волейбол, где нет сильного американского чемпионата, но и в Европе интерес не самый большой, хотя в отдельных странах и ощутимый.

Embed from Getty Images

Футбол удержался в Европе во многом благодаря традициям. Однако коронакризис – это настоящее испытание, и прямо сейчас мы видим, насколько серьёзные проблемы он создал. Если уж «Барселона» не может финансово позволить себе удержать лучшего игрока мира, своего воспитанника Лионеля Месси, то всё очень серьёзно. Для США же это прекрасный шанс.

Едва ли кто-то будет спорить, что именно в США лучше всех умеют делать шоу. Именно американцы в 1994 году показали всем, что на чемпионатах мира можно зарабатывать деньги. Буквально пару месяцев назад мы видели, как представители США пытались провернуть свой трюк в Европе путем создания Суперлиги. Идея турнира проста – участие сильнейших игроков и команд в закрытом элитном турнире. По сути, та же НХЛ или НБА. Однако американцы не учли, что в Европе футбол – это не только шоу, но и эмоции. Под давлением общественности проект Суперлиги был закрыт.

Вот только закрыт он был пока в Европе. Очевидно, что в США никаких таких трудностей быть не может в принципе, никто не будет бунтовать из-за закрытой лиги, там даже готовы мириться с ситуацией, когда клубы уезжают из одного города в другой. Осталось только заманить в США лучших футболистов и сделать лучший продукт.

Финансовый кризис в европейском футболе может в этом помочь. Если в местную МЛС найти крупного инвестора, поменять правила лиги, то уже вскоре лучшие футболисты могут начать перебираться за океан. Тем более что к грядущему чемпионату мира-2026 в США отремонтируют старые стадионы и построят новые. Пока МЛС из Европы забирал скорее ветеранов и игроков второй величины. Однако в США уже начинают переезжать яркие южноамериканские таланты, например Эсекьель Барко.

Embed from Getty Images

У США есть ещё одно важное преимущество. Так как здесь привыкли делать шоу, то они привязаны к традициям. Как известно, сейчас во всём мире снижается внимание как к спорту в целом, так и к футболу, так как молодое поколение не очень интересуется мероприятием длиной в полтора часа. В США вполне могут позвать лучших игроков и изменить формат, чтобы заинтересовать свою публику. В своё время из регби появился американский футбол, более зрелищный и более экономически развитый вид спорта. Так же могут поступить и с футболом.

Если европейские клубы не смогут быстро справиться с финансовым кризисом, то проблемы будут колоссальные. Сейчас главный источник доходов – это телевизионные контракты, но в США и их умеют хорошо продавать. В Европе есть Лига чемпионов, но если за океаном создадут Суперлигу, пригласив лучших футболистов, то этот турнир будет не менее интересным. Сейчас в Старом Свете после Евро начинают на трибуны пускать зрителей – и это главный козырь. Заполненные, пусть и не полностью, стадионы станут важной живительной инъекцией в европейские клубы. Дело не только в деньгах, но и в эмоциях. Кажется, что футболистам нужны эти ревущие трибуны.

Ещё один сезон без зрителей может нанести европейскому футболу слишком большой удар. Тем приятнее видеть, что сейчас всё в большем количестве стран трибуны начинают заполняться.

Андрей Центров