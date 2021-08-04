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Де Дзерби оценил старт «Шахтёра» в квалификации Лиги чемпионов

04 Августа 2021 • 09:21 Комментировать
Генк
1:2
Шахтёр Донецк
окончен
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Итальянский специалист Роберто де Дзерби, занимающий пост наставника донецкого «Шахтёра», пообщался с представителями СМИ после первого матча с бельгийским «Генком» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась волевой победой украинского коллектива со счетом 2:1.

«Рад результату, но вопрос о выходе в следующий раунд открыт. Впереди еще 90 минут. Если получится выйти в следующий раунд, это будет значить, что мы заслужили», - приводит слова тренера пресс-служба «горняков».

Ответный поединок между командами состоится на следующей неделе. Победитель этого противостояния сыграет в раунде плей-офф квалификации с сильнейшим в паре «Спарта» (Чехия) - «Монако» (Франция). В первом матче, состоявшемся в Праге, монегаски уверенно выиграли со счетом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Роберто де Дзерби
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