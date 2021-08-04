Ковач: «Монако» выиграл матч и победил расизм»

Наставник «Монако» Нико Ковач дал интервью журналистам после первого поединка против пражской «Спарты» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Главный момент встречи случился после гола Чуамени. Очень печально, что мы по-прежнему сталкиваемся с расизмом. Горжусь своими подопечными, они правильно отреагировали, но некоторые из них огорчены.

«Монако» победил в матче и победил расизм. Нужно уважать друг друга. Надеюсь, больше такого не повторится», - передает слова тренера L'Equipe.

Поединок завершился гостевой победой монегасков со счетом 2:0. Ответная игра пройдет через неделю в Монако.