Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Лига чемпионов

Ковач: «Монако» выиграл матч и победил расизм»

04 Августа 2021 • 08:39 Комментировать
Спарта Прага
0:2
Монако
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Наставник «Монако» Нико Ковач дал интервью журналистам после первого поединка против пражской «Спарты» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Главный момент встречи случился после гола Чуамени. Очень печально, что мы по-прежнему сталкиваемся с расизмом. Горжусь своими подопечными, они правильно отреагировали, но некоторые из них огорчены.

«Монако» победил в матче и победил расизм. Нужно уважать друг друга. Надеюсь, больше такого не повторится», - передает слова тренера L'Equipe.

Поединок завершился гостевой победой монегасков со счетом 2:0. Ответная игра пройдет через неделю в Монако.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Нико Ковач
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.08  20:00 Спартак Москва ... Бенфика 3 3.4 2.35
04.08  21:00 Динамо Загреб ... Легия
04.08  21:00 Ференцварош ... Славия Прага
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Августа
09:21 · Лига чемпионов
Де Дзерби оценил старт «Шахтёра» в квалификации Лиги чемпионов
08:39 · Лига чемпионов
Ковач: «Монако» выиграл матч и победил расизм»
02:04 · Лига чемпионов
Спартак - Бенфика: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:49 · Лига чемпионов
Супруга владельца «Спартака» дала прогноз на матч против «Бенфики» 3
00:31 · Лига чемпионов
Смородская считает, что у «Спартака» даже в домашнем матче нет шансов против «Бенфики»
00:23 · Лига чемпионов
Как «Шахтёр» добыл волевую победу в матче с «Генком» - видео видео
00:22 · Лига чемпионов
«Орёл» «Бенфики» оказался в клетке «Спартака» 2 видео
00:09 · Лига чемпионов
Как Головин помог «Монако» обыграть «Спарту» - видео видео
00:01 · Лига чемпионов
Понсе: «С гимном Лиги чемпионов мало что может сравниться»
00:00 · Лига чемпионов
«Шериф» не проиграл «Црвене Звезде» на выезде
03 Августа
23:05 · Лига чемпионов
Головин прокомментировал победу над «Спартой»
23:01 · Лига чемпионов
ПСВ практически наверняка вышел на победителя пары «Спартак» - «Бенфика»
22:05 · Лига чемпионов
Полузащитник «Монако» подвергся расистским оскорблениям во время матча ЛЧ
21:35 · Лига чемпионов
«Бенфика» теряет одного из нападающих перед матчем со «Спартаком» 1
20:49 · Лига чемпионов
Головин «создал» первый гол «Монако» в Лиге чемпионов этого сезона молния
Все новости
Рекомендуем
 