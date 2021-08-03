ПСВ практически наверняка вышел на победителя пары «Спартак» - «Бенфика»

В паре ПСВ - «Мидтьюлланд» определяется возможный соперник «Спартака» в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Москвичам, конечно, сначала нужно будет пройти «Бенфику».
Что касается расклада сил в той паре, голландцы в домашней игре забили в ворота противника три гола за 13 минут в середине первого тайма и довели дело до победы (3:0).
Точные удары на счету Нони Мадуэке, Марио Гётце и Коди Гакпо.
Протокол игры
|ПСВ
|3:0
|Митьюлланд
|(1:0) Мадуэке Нони 19'
|(2:0) Гётце Марио 29'
|(3:0) Гакпо Коди 32'
Дроммел Йоэл • Мвене Филипп 70' ( Тезе Джордан ( 70') • Рамальо Андре • Обиспо Армандо • Макс Филипп • Сангаре Ибрахим • Ван Гинкел Марко 70' ( Прёппер Дэви ( 70') • Мадуэке Нони 90' ( Брума Арминду ( 90') • Гётце Марио • Гакпо Коди 87' ( Вертессен Йорбе ( 87') • Захави Эран
Запасные: Виргевер Ник • Мвого Ивон • Мюллер Винсент • Фофана Фоде • Оппегорд Фредрик • Жуниор Мауро • Садилек Михал
Лоссль Йонас • Raphael Nwadike • 72'Святченко Эрик • Николаесен Расмус • Андерссон Йоэль • Charles Matos 46' ( Коолс Дион ( 46') • Феррейра Эвандер • Паулиньо VI 82' ( Дюр Николас ( 82') • Дрейер Андерс 69' ( Линн Виктор ( 69') • Брумадо Жуниор 69' ( Хансен Мадс ( 69') • Мабиль Авер 57' ( Исаксен Густав ( 57')
Запасные: Томпсон Джаред • Симсир Араль • Фрауло Оскар • Торп Виктор
03 августа. Стадион "Филипс" (Эйндховен).