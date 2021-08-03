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Лига чемпионов

ПСВ практически наверняка вышел на победителя пары «Спартак» - «Бенфика»

03 Августа 2021 • 23:01 Комментировать
ПСВ
3:0
Митьюлланд
окончен
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В паре ПСВ - «Мидтьюлланд» определяется возможный соперник «Спартака» в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Москвичам, конечно, сначала нужно будет пройти «Бенфику».

Что касается расклада сил в той паре, голландцы в домашней игре забили в ворота противника три гола за 13 минут в середине первого тайма и довели дело до победы (3:0).

Точные удары на счету Нони Мадуэке, Марио Гётце и Коди Гакпо.

Протокол игры  
ПСВ 3:0 Митьюлланд
(1:0) Мадуэке Нони 19'    
(2:0) Гётце Марио 29'    
(3:0) Гакпо Коди 32'    
Дроммел Йоэл Мвене Филипп   70' (Тезе Джордан (   70') Рамальо Андре Обиспо Армандо Макс Филипп Сангаре Ибрахим Ван Гинкел Марко   70' (Прёппер Дэви (   70') Мадуэке Нони   90' (Брума Арминду (   90') Гётце Марио Гакпо Коди   87' (Вертессен Йорбе (   87') Захави Эран
Запасные: Виргевер Ник Мвого Ивон Мюллер Винсент Фофана Фоде Оппегорд Фредрик Жуниор Мауро Садилек Михал
Лоссль Йонас Raphael Nwadike   72' Святченко Эрик Николаесен Расмус Андерссон Йоэль Charles Matos   46' (Коолс Дион (   46') Феррейра Эвандер Паулиньо VI   82' (Дюр Николас (   82') Дрейер Андерс   69' (Линн Виктор (   69') Брумадо Жуниор   69' (Хансен Мадс (   69') Мабиль Авер   57' (Исаксен Густав (   57')
Запасные: Томпсон Джаред Симсир Араль Фрауло Оскар Торп Виктор
03 августа. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Мидтьюлланд ПСВ
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окончен Генк 1:2 Шахтёр Донецк
окончен ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз 3.5 3.25 2.2
окончен ПСВ 3:0 Митьюлланд
окончен Црвена Звезда 1:1 Шериф 1.32 4.7 11.5
окончен Олимпиакос 1:1 Лудогорец 1.65 3.6 6
04.08  20:00 Спартак Москва ... Бенфика 3 3.4 2.35
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