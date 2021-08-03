ПСВ практически наверняка вышел на победителя пары «Спартак» - «Бенфика»

В паре ПСВ - «Мидтьюлланд» определяется возможный соперник «Спартака» в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Москвичам, конечно, сначала нужно будет пройти «Бенфику».

Что касается расклада сил в той паре, голландцы в домашней игре забили в ворота противника три гола за 13 минут в середине первого тайма и довели дело до победы (3:0).

Точные удары на счету Нони Мадуэке, Марио Гётце и Коди Гакпо.