Бразильцы «Шахтёра» за тайм добыли волевую победу в Бельгии

В матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сошлись «Шахтёр» и «Генк».

Долгий путь до группового этапа Лиги чемпионов начали донецкий «Шахтёр» и бельгийский «Генк». Третий квалификационный раунд плей-офф стал для обоих клубов первым рубежом, а для одного из них должен стать и последним. Фаворитом, конечно, шёл украинский клуб. Букмекеры даже в гостевом матче ставили на победу «горняков», предлагая коэффициент в районе двух. Команда под руководством Роберто Де Дзерби выиграла 2 матча из 2. Правда, оба в чемпионате Украины.

А вот «Генк» до игры против «Шахтёра» побед не знал. В новом сезоне команде ван ден Брома провела уже три матча – проиграла в Суперкубке, сыграла вничью и проиграла в чемпионате. Начало сезона не задалось. Тео Бонгонда и компания постарались оправдаться перед своими болельщиками в домашнем матче против «Шахтёра». И поначалу у них это совершенно не получалось.

Первые полчаса атаковали только «горняки». Сначала гости прощупали почву, забрали мяч под свой контроль, а затем стали и опасные моменты создавать. Серия прострелов привела к серии угловых ударов и после одного из корнеров мяч задержался в штрафной площади Вандервоордта. Стали «горняки» разыгрывать накоротке, наконец Педриньо отпасовал левее на Манора Соломона, а тот с разворота пробил под штангу. Голкипер спас «Генк» от крупных неприятностей.

Embed from Getty Images

Был ещё опасный дальний удар Лассина Траоре, ещё одна серия угловых у «Шахтёра». В общем, давление ощущалось, и гол «Генка» совсем не вытекал из логики игры. Но случился за пять минут до конца тайма. Едва ли не первая толковая атака хозяев стала голевой. Высоким прессингом накрыли «горняков», резко развернули наступление передачей на правый край, откуда Ито Дзюнъя навесил аккурат в центр вратарской. А там уже разобрался Пол Онуачу, в окружении двух защитников пробивший точно – 1:0.

После перерыва Алан Патрик заменил Соломона, и полузащита «Шахтёра» стала полностью бразильской. Сразу пять игроков (Антонио, Патрик, Майкон, Тете, Педриньо) поддерживали Лассина Траоре. И дело пошло гораздо веселее. Додо шикарным прострелом разрезал вратарскую и Тете осталось лишь попасть в угол, но бразилец промахнулся. На исходе часа игры позволил ему исправиться Педриньо. Вошёл в штрафную площадь, попался на подножку Муньоса и заработал пенальти. Тут уже Тете был точен, с 11-метровой отметки пробив в уголок – 1:1.

Embed from Getty Images

Сразу после гола Де Дзерби заменил Тете на Исмаили. Тогда мало кто мог подумать, что замена окажется решающей. «Генк» неплохо держал оборону, но пропустил решающий удар в заключительную 10-минутку. Марлос отличной диагональю нашёл Исмаили, тот скинул в касание на Алана Патрика, которому оставалось лишь поразить пустой створ – 1:2. Все три игрока вышли на замену во втором тайме.

«Шахтёр» начинает путь по квалификации Лиги чемпионов с волевой победы в Бельгии.