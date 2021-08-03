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Лига чемпионов

Результативный пас Головина помог «Монако» обыграть «Спарту»

03 Августа 2021 • 21:59 Комментировать
Спарта Прага
0:2
Монако
окончен
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«Монако» сделал уверенный шаг к стадии плей-офф отбора к Лиге чемпионов. Команда Александра Головина провела выездной поединок против пражской «Спарты» и отпраздновала победу со счётом 2:0. Россиянин стал автором голевой передачи на Орельена Чуамени в конце первого тайма, а на 59-й минуте Кевин Фолланд увеличил отрыв своей команды в счете.

Ответный матч состоится через неделю. Лучшая команда в этой паре далее сыграет против победителя в дуэте «Генк» - «Шахтёр».

Протокол игры  
Спарта Прага 0:2 Монако
    37' Чуамени Орельен (0:1)
    59' Фолланд Кевин (0:2)
Ница Флорин Виснер Томаш Панак Филип Ганцко Давид Полидар Матей   17'   77' (Виннхейм Андреас (   77') Павелка Давид   34' Дочкал Борек   61' (Карабец Адам (   61') Сачек Михал Моберг-Карлссон Давид   46' (Юлиш Лукаш (   46') Гложек Адам Пешек Якуб
Запасные: Геча Милан Соучек Филип Дрхал Вацлав Пулкраб Матей Минчев Мартин Габриэль Адам Витик Мартин Голец Доминик
Нюбель Александр Агилар Рубен Бадьяшиль Бенуа   22' Дисаси Аксель Кайо Энрике Желсон Мартиньш   88' (Мусаба Антони (   88') Фофана Юссуф   5' Чуамени Орельен   84' Головин Александр   76' (Якобс Исмаил (   76') Бен-Йеддер Виссам   57' (Диоп Софьян (   57') Фолланд Кевин   76' (Фабрегас Сеск (   76')
Запасные: Манноне Вито Пеллегри Пьетро Маецки Радослав Павлович Страхиня Матазо Элио Матсима Крислен Сидибе Джибриль
03 августа. Стадион "Летна".

 

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Монако Спарта Прага Александр Головин
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окончен Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс 3.3 3.4 2.2
окончен Спарта Прага 0:2 Монако 4.75 3.5 1.8
окончен Генк 1:2 Шахтёр Донецк
окончен ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз 3.5 3.25 2.2
окончен ПСВ 3:0 Митьюлланд
Идет 45 минута Црвена Звезда 1:1 Шериф 1.32 4.7 11.5
Идет 48 минута Олимпиакос 0:0 Лудогорец 1.65 3.6 6
04.08  20:00 Спартак Москва ... Бенфика 3 3.4 2.35
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