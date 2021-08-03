Результативный пас Головина помог «Монако» обыграть «Спарту»

«Монако» сделал уверенный шаг к стадии плей-офф отбора к Лиге чемпионов. Команда Александра Головина провела выездной поединок против пражской «Спарты» и отпраздновала победу со счётом 2:0. Россиянин стал автором голевой передачи на Орельена Чуамени в конце первого тайма, а на 59-й минуте Кевин Фолланд увеличил отрыв своей команды в счете.

Ответный матч состоится через неделю. Лучшая команда в этой паре далее сыграет против победителя в дуэте «Генк» - «Шахтёр».