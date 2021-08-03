Результативный пас Головина помог «Монако» обыграть «Спарту»

«Монако» сделал уверенный шаг к стадии плей-офф отбора к Лиге чемпионов. Команда Александра Головина провела выездной поединок против пражской «Спарты» и отпраздновала победу со счётом 2:0. Россиянин стал автором голевой передачи на Орельена Чуамени в конце первого тайма, а на 59-й минуте Кевин Фолланд увеличил отрыв своей команды в счете.
Ответный матч состоится через неделю. Лучшая команда в этой паре далее сыграет против победителя в дуэте «Генк» - «Шахтёр».
Протокол игры
|Спарта Прага
|0:2
|Монако
|37' Чуамени Орельен (0:1)
|59' Фолланд Кевин (0:2)
Ница Флорин • Виснер Томаш • Панак Филип • Ганцко Давид • Полидар Матей 17' 77' ( Виннхейм Андреас ( 77') • Павелка Давид • 34'Дочкал Борек 61' ( Карабец Адам ( 61') • Сачек Михал • Моберг-Карлссон Давид 46' ( Юлиш Лукаш ( 46') • Гложек Адам • Пешек Якуб
Запасные: Геча Милан • Соучек Филип • Дрхал Вацлав • Пулкраб Матей • Минчев Мартин • Габриэль Адам • Витик Мартин • Голец Доминик
Нюбель Александр • Агилар Рубен • Бадьяшиль Бенуа • 22'Дисаси Аксель • Кайо Энрике • Желсон Мартиньш 88' ( Мусаба Антони ( 88') • Фофана Юссуф • 5'Чуамени Орельен • 84'Головин Александр 76' ( Якобс Исмаил ( 76') • Бен-Йеддер Виссам 57' ( Диоп Софьян ( 57') • Фолланд Кевин 76' ( Фабрегас Сеск ( 76')
Запасные: Манноне Вито • Пеллегри Пьетро • Маецки Радослав • Павлович Страхиня • Матазо Элио • Матсима Крислен • Сидибе Джибриль
03 августа. Стадион "Летна".