В эти минуты проходит матч третьего квалификационного раунда наиболее престижного клубного турнира – Лиги чемпионов между пражской «Спартой» и «Монако».

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин уже успел отметиться результативным действием, поучаствовав в первом забитом мяче команды в Лиге чемпионов этого сезона. Головин отдал голевую передачу на 21-летнего хавбека команды Орельена Тчуамени. Таким образом, счет на 37-й минуте матча был открыт.

Это первое противостояние команд в третьем квалификационном раунде турнира, проходит поединок в Праге. Ответный поединок состоится через неделю во Франции.