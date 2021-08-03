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Лига чемпионов

Головин «создал» первый гол «Монако» в Лиге чемпионов этого сезона молния

03 Августа 2021 • 20:49 Комментировать
Спарта Прага
0:1
Монако
4.75 3.50 1.80
перерыв
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В эти минуты проходит матч третьего квалификационного раунда наиболее престижного клубного турнира – Лиги чемпионов между пражской «Спартой» и «Монако».

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин уже успел отметиться результативным действием,  поучаствовав в первом забитом мяче команды в Лиге чемпионов этого сезона. Головин отдал голевую передачу на 21-летнего хавбека команды Орельена Тчуамени. Таким образом, счет на 37-й минуте матча был открыт.

Это первое противостояние команд в третьем квалификационном раунде турнира, проходит поединок в Праге. Ответный поединок состоится через неделю во Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лига Чемпионов Александр Головин Орельен Тчуамени
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Идет 48 минута Мальмё 2:0 Глазго Рейнджерс 3.3 3.4 2.2
Идет 45 минута Спарта Прага 0:1 Монако 4.75 3.5 1.8
Идет 5 минута Генк 0:0 Шахтёр Донецк
Идет 5 минута ЧФР Клуж 1:0 Янг Бойз 3.5 3.25 2.2
Идет 4 минута ПСВ 0:0 Митьюлланд
03.08  22:00 Црвена Звезда ... Шериф 1.32 4.7 11.5
03.08  22:00 Олимпиакос ... Лудогорец 1.65 3.6 6
04.08  20:00 Спартак Москва ... Бенфика 3 3.4 2.35
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