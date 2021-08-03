Головин в основе на матч Лиги чемпионов

Полузащитник французского «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе на матч третьего тура квалификационного раунда Лиги чемпионов против пражской «Спарты». Игра проходит в Чехии. Текстовую трансляцию можете посмотреть здесь.

Стоит отметить, что это первый официальный поединок российского хавбека в нынешнем сезоне.

За три предыдущих года во французском клубе Александр провёл 91 матч во всех турнирах, в которых 13 раз поражал ворота соперников и отдавал 17 голевых передач. Текущий контракт Головина истекает в конце июня 2024 года. Сума отступных в его контракте составляет 30 миллионов евро.