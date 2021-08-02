Итоги жеребьёвки раунда плей-офф Лиги чемпионов

В Ньоне завершилась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. По ее итогам стали известны потенциальные соперники московского «Спартака» и донецкого «Шахтёра».

Российский клуб, если одолеет «Бенфику», встретится с победителем пары ПСВ (Голландия) / «Митьюлланд» (Дания), а «горняки» могут сыграть против сильнейшего в противостоянии «Монако» и чешской «Спарты».

Путь чемпионов

«Зальцбург» (Австрия) - «Брондбю» (Дания)

«ЧФР Клуж» (Румыния) / «Янг Бойз» (Швейцария) - «Ференцварош» (Венгрия) / «Славия» Прага (Чехия)

«Мальмё» (Швеция) / «Рейнджерс» (Шотландия) - «Олимпиакос» (Греция) / «Лудогорец» (Болгария)

«Црвена Звезда» (Сербия) / «Шериф» (Молдова) - «Динамо» Загреб (Хорватия) / «Легия» (Польша)

Путь представителей лиг

«Монако» (Франция) / «Спарта» (Чехия) - «Генк» (Бельгия) / «Шахтёр» (Украина)

«Спартак» (Россия) / «Бенфика» (Португалия) - ПСВ (Голландия) / «Митьюлланд» (Дания)