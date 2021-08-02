Сегодня, 2 августа, в швейцарском городе Ньон, где находится штаб-квартира УЕФА, состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

По итогам жребия своего потенциального соперника узнал московский «Спартак». Подопечные Руя Витории в решающем раунде отбора могут встретиться с победителем пары ПСВ (Голландия) / «Митьюлланд» (Дания).

Напомним, что в третьем квалификационном этапе «красно-белые» поборются за путевку в стадию плей-офф с лиссабонской «Бенфикой».

Первая встреча состоится в среду, 4 июля, на стадионе «Открытие Арена», начало запланировано в 20:00 по местному времени. Ответный поединок пройдет через неделю в Португалии.