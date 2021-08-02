Онлайн-трансляция жеребьёвки раунда плей-офф Лиги чемпионов (завершена)

В понедельник, 2 августа, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. По ее итогам московский «Спартак», которому в третьем отборочном этапе предстоит сыграть с лиссабонской «Бенфикой», узнает своего возможного соперника.
Путь чемпионов
Сеяные
«Зальцбург» (Австрия)
«Динамо» Загреб (Хорватия) / «Легия» (Польша)
«Ференцварош» (Венгрия) / «Славия» Прага (Чехия)
«Олимпиакос» (Греция) / «Лудогорец» (Болгария)
Несеяные
ЧФР (Румыния) / «Янг Бойз» (Швейцария)
«Црвена Звезда» (Сербия) / «Шериф» (Молдова)
«Мальме» (Швеция) / «Рейнджерс» (Шотландия)
«Брондбю» (Дания)
Путь представителей лиг
Сеяные
«Генк» (Бельгия) / «Шахтёр» Донецк (Украина)
«Спартак» Москва (Россия) / «Бенфика» (Португалия)
Несеяные
«Монако» (Франция) / «Спарта» (Чехия)
ПСВ (Голландия) / «Митьюлланд» (Дания)
Жеребьевка начнется в 13:00 по московскому времени. Текстовая трансляция пройдет на Liveresult.