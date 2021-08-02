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Лига чемпионов

Онлайн-трансляция жеребьёвки раунда плей-офф Лиги чемпионов (завершена)

02 Августа 2021 • 12:20 Комментировать
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В понедельник, 2 августа, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. По ее итогам московский «Спартак», которому в третьем отборочном этапе предстоит сыграть с лиссабонской «Бенфикой», узнает своего возможного соперника.

Путь чемпионов

Сеяные

«Зальцбург» (Австрия)

«Динамо» Загреб (Хорватия) / «Легия» (Польша)

«Ференцварош» (Венгрия) / «Славия» Прага (Чехия)

«Олимпиакос» (Греция) / «Лудогорец» (Болгария)

Несеяные

ЧФР (Румыния) / «Янг Бойз» (Швейцария)

«Црвена Звезда» (Сербия) / «Шериф» (Молдова)

«Мальме» (Швеция) / «Рейнджерс» (Шотландия)

«Брондбю» (Дания)

Путь представителей лиг

Сеяные

«Генк» (Бельгия) / «Шахтёр» Донецк (Украина)

«Спартак» Москва (Россия) / «Бенфика» (Португалия)

Несеяные

«Монако» (Франция) / «Спарта» (Чехия)

ПСВ (Голландия) / «Митьюлланд» (Дания)

Жеребьевка начнется в 13:00 по московскому времени. Текстовая трансляция пройдет на Liveresult.

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Спартак Москва
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