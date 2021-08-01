Карасёв получил назначение на матч Лиги чемпионов

Известный российский арбитр Сергей Карасёв получил назначение на матч квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором между собой сыграют голландский ПСВ и датский «Митьюлланд». Об этом стало известно из сообщения пресс-службы УЕФА.

Карасёв будет главным судьёй, а помощниками станут его соотечественники Игорь Демешко, Максим Гаврилин и Владимир Москалёв. Матч ПСВ и «Митьюлланда» пройдет 3 августа и начнется в 21:00 по московскому времени.

Напомним, Сергей Карасёв пропускает первые туры нового сезона РПЛ из-за работы на летнем чемпионате Европы. Об этом ранее сообщал сам судья в социальных сетях.