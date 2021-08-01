Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Лига чемпионов

Карасёв получил назначение на матч Лиги чемпионов

01 Августа 2021 • 18:34 Комментировать
ПСВ
...
Митьюлланд
03.08 21:00
1000 рублей бесплатная ставка

Известный российский арбитр Сергей Карасёв получил назначение на матч квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором между собой сыграют голландский ПСВ и датский «Митьюлланд». Об этом стало известно из сообщения пресс-службы УЕФА.

Карасёв будет главным судьёй, а помощниками станут его соотечественники Игорь Демешко, Максим Гаврилин и Владимир Москалёв. Матч ПСВ и «Митьюлланда» пройдет 3 августа и начнется в 21:00 по московскому времени.

Напомним, Сергей Карасёв пропускает первые туры нового сезона РПЛ из-за работы на летнем чемпионате Европы. Об этом ранее сообщал сам судья в социальных сетях.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Лига Чемпионов Сергей Карасёв Митьюлланд еврокубки
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Августа
18:34 · Лига чемпионов
Карасёв получил назначение на матч Лиги чемпионов
09:36 · Лига чемпионов
Стала известна заявка «Спартака» на матч с «Бенфикой»
31 Июля
11:23 · Россия. Премьер-лига
Гамула: «Есть надежда, что «Спартак» хорошо выступит против «Бенфики»
30 Июля
18:33 · Лига чемпионов
На матче «Спартак» - «Бенфика» смогут присутствовать 3 тысячи болельщиков
17:51 · Лига чемпионов
Суперкубок УЕФА смогут посетить 13 тысяч болельщиков
29 Июля
22:38 · Лига чемпионов
«Спартак» не пустит зрителей на стадион во время матча против «Бенфики»
18:43 · Португалия. Примейра-лига
Диктора по стадиону «Порту» оштрафовали за оскорбления в адрес Роналду
28 Июля
23:28 · Лига чемпионов
«Црвена Звезда» взяла реванш у «Кайрата», победив со счётом 5:0
22:34 · Лига чемпионов
«Нефтчи» не смог пройти «Олимпиакос», «Шериф» повторно обыграл «Алашкерт»
27 Июля
20:50 · Лига чемпионов
«Спартак» и «Бенфику» рассудит испанская бригада арбитров
19:28 · Лига чемпионов
Прогноз на матч «Шериф» - «Алашкерт»: ставки на матч БК Pinnacle
19:25 · Лига чемпионов
Прогноз на матч «Црвена Звезда» - «Кайрат» Алматы: ставки на матч БК Pinnacle
19:22 · Лига чемпионов
Прогноз на матч «Мидтьюлланд» - «Селтик»: ставки на матч БК Pinnacle
19:19 · Лига чемпионов
Прогноз на матч «Галатасарай» - ПСВ: ставки на матч БК Pinnacle
11:34 · Чемпионат Европы 2020
Роберто Карлос: «Жоржиньо даёт результат»
Все новости