Суперкубок УЕФА смогут посетить 13 тысяч болельщиков

Матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом», который состоится в Белфасте, смогут посетить 13 тысяч болельщиков, передаёт Evening Standard. Сообщается, что это решение УЕФА принял совместно с Ирландской футбольной ассоциацией и руководством Северной Ирландии.

Всех болельщиков попросят предъявить сертификат двойной вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.

«Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими партнерами из УЕФА и исполнительной властью Северной Ирландии, чтобы провести незабываемый футбольный вечер в Белфасте и Северной Ирландии», - заявил исполнительный директор Ирландской футбольной ассоциации Патрик Нельсон.

Напомним, что матч за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов «Челси» и победителем Лиги Европы «Вильярреалом» состоится 11 августа в 22:00 по московскому времени.