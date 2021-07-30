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Лига чемпионов

Суперкубок УЕФА смогут посетить 13 тысяч болельщиков

30 Июля 2021 • 17:51 Комментировать
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Матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом», который состоится в Белфасте, смогут посетить 13 тысяч болельщиков, передаёт Evening Standard. Сообщается, что это решение УЕФА принял совместно с Ирландской футбольной ассоциацией и руководством Северной Ирландии.

Всех болельщиков попросят предъявить сертификат двойной вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.

«Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими партнерами из УЕФА и исполнительной властью Северной Ирландии, чтобы провести незабываемый футбольный вечер в Белфасте и Северной Ирландии», - заявил исполнительный директор Ирландской футбольной ассоциации Патрик Нельсон.

Напомним, что матч за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов «Челси» и победителем Лиги Европы «Вильярреалом» состоится 11 августа в 22:00 по московскому времени.

 

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Челси Вильярреал Суперкубок Уефа
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