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Лига чемпионов

«Црвена Звезда» взяла реванш у «Кайрата», победив со счётом 5:0

28 Июля 2021 • 23:28 Комментировать
Црвена Звезда
5:0
Кайрат
окончен
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После успешного первого матча второго квалифай-раунда Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (2:1) «Кайрат» мог надеяться на решение итоговой задачи. Но ответный поединок для команды из Казахстана получился провальным. Сербы добились победы со счетом 5:0 и прошли дальше.

Протокол игры  
Црвена Звезда 5:0 Кайрат
(1:0) Катай Александар 9'    
(2:0) Дьони Лои 21'    
(3:0) Катай Александар 42'    
(4:0) Иванич Мирко 49'    
(5:0) Фалько Филиппо 56'    
Борян Милан Гобелич Марко   50'   58' (Гаич Милан II (   58') Панков Радован Драгович Александр Родич Милан Канга Каку   79' (Marko Lazetic (   79') Саного Секу Иванич Мирко Фалько Филиппо   67' (Крстович Никола (   67') Катай Александар   79' (Крстичич Ненад (   79') Дьони Лои   67' (Бен-Набуан Эль-Фарду (   67')
Запасные: Петрович Ньегош Дегенек Милош Бакайоко Аксель Бабич Срджян Попович Зоран Срнич Славолюб Павков Милан
Устименко Данил Миканович Дино   34' (Алыкулов Гулжигит (   34') Дугалич Раде   76' (Широбоков Александр (   76') Алип Нуралы Вороговский Ян Буранчиев Арсен   63' (Ульшин Андрей (   63') Абикен Айбол Поляков Денис Шушеначев Артур   63' (Алвеш Рикарду (   63') Вагнер Лав Оганесян Камо   82'
Запасные: Канте Хосе Анарбеков Темирлан Ибрагимов Равиль
28 июля. Стадион "Райко Митич".

 

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Кайрат Црвена Звезда
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