«Црвена Звезда» взяла реванш у «Кайрата», победив со счётом 5:0

После успешного первого матча второго квалифай-раунда Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (2:1) «Кайрат» мог надеяться на решение итоговой задачи. Но ответный поединок для команды из Казахстана получился провальным. Сербы добились победы со счетом 5:0 и прошли дальше.
Протокол игры
|Црвена Звезда
|5:0
|Кайрат
|(1:0) Катай Александар 9'
|(2:0) Дьони Лои 21'
|(3:0) Катай Александар 42'
|(4:0) Иванич Мирко 49'
|(5:0) Фалько Филиппо 56'
Борян Милан • Гобелич Марко 50' 58' ( Гаич Милан II ( 58') • Панков Радован • Драгович Александр • Родич Милан • Канга Каку 79' ( Marko Lazetic ( 79') • Саного Секу • Иванич Мирко • Фалько Филиппо 67' ( Крстович Никола ( 67') • Катай Александар 79' ( Крстичич Ненад ( 79') • Дьони Лои 67' ( Бен-Набуан Эль-Фарду ( 67')
Запасные: Петрович Ньегош • Дегенек Милош • Бакайоко Аксель • Бабич Срджян • Попович Зоран • Срнич Славолюб • Павков Милан
Устименко Данил • Миканович Дино 34' ( Алыкулов Гулжигит ( 34') • Дугалич Раде 76' ( Широбоков Александр ( 76') • Алип Нуралы • Вороговский Ян • Буранчиев Арсен 63' ( Ульшин Андрей ( 63') • Абикен Айбол • Поляков Денис • Шушеначев Артур 63' ( Алвеш Рикарду ( 63') • Вагнер Лав • Оганесян Камо 82'
Запасные: Канте Хосе • Анарбеков Темирлан • Ибрагимов Равиль
28 июля. Стадион "Райко Митич".