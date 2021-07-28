«Црвена Звезда» взяла реванш у «Кайрата», победив со счётом 5:0

После успешного первого матча второго квалифай-раунда Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (2:1) «Кайрат» мог надеяться на решение итоговой задачи. Но ответный поединок для команды из Казахстана получился провальным. Сербы добились победы со счетом 5:0 и прошли дальше.