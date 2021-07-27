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Прогноз на матч «Шериф» - «Алашкерт»: ставки на матч БК Pinnacle

27 Июля 2021 • 19:28 Комментировать
Шериф
...
Алашкерт
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«Шериф» сыграет против «Алашкерта» в рамках поединка квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА. Этот поединок запланирован на 28 июля 2021 года. В первом матче «Шериф» выиграл у «Алашкерта» со счетом 1-0.

«Шериф»

«Шериф» неплохо показал себя в последних матчах. Клуб выиграл три поединка в квалификационном раунде ЛЧ. Клуб отпраздновал победу над «Теутой» 4-0 и 1-0 соответственно, а также переиграл «Алашкерт» 1-0. В своем чемпионате и в суперкубке дела у клуба идут уже не так хорошо. «Шериф» уступил оппоненту из чемпионата Молдовы со счетом 1-0, а также проиграл «Георге» в суперкубке страны со счетом 3-2. В еврокубковых поединках «Шериф» смотрится надежно, есть уверенность, что клуб сможет преодолеть еще одно препятствие на своем пути.

«Алашкерт»

«Алашкерт» находится в хорошей форме, даже несмотря на поражение от «Шерифа» в прошлом матче. Клуб выиграл у «Коннаха» и прошел дальше в квалификационном раунде. Команда не играла в товариещских матчах, но еще с прошлого сезона зарекомендовала себя как опасный противник, против которого страшно выходить на поле. «Алашкерт» - очень прагматичная команда, ей легче забить 1-2 гола и держать счет до конца матча. Бывают и форс-мажоры, когда противник забивает по три мяча и «Алашкерту» ничего не остается, кроме как сдаться.

Ставки на матч БК Pinnacle

  • Победит «Шериф»  – 1.46
  • Ничья – 4.10
  • Победит «Алашкерт» – 8.10

Интересные факты

  • «Шериф» выиграл три поединка кряду
  • «Алашкерт» проиграл один поединок из последних пяти
  • «Шериф» проиграл всего три поединка из последних десяти

Прогноз

В этом поединке не стоит ожидать обилие забитых мячей. Оба клуба предпочитают побеждать с минимальным счетом. Актуальная ставка - точное количество голов в поединке 2, по коэффициенту 3.10.
Прогноз: Точное количество голов в матче - 2
3.1 ПОСТАВИТЬ!
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ПСВ
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