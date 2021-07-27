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Прогноз на матч «Црвена Звезда» - «Кайрат» Алматы: ставки на матч БК Pinnacle

27 Июля 2021 • 19:25 Комментировать
Црвена Звезда
...
Кайрат
1.42 4.60 7.50
28.07 21:30
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«Црвена Звезда» и «Кайрат» сыграют в рамках квалификационного раунда ЛЧ. Матч состоится 28 июля 2021 года. Букмекеры БК Pinnacle представляют вашему вниманию обзор на грядущий поединок.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» в последних матчах выглядит неплохо. Единственное поражение за последнее время было именно от «Кайрата», команда проиграла со счетом 2-1. В остальных матчах клуб выглядел очень хорошо и сейчас находится в отличной форме. «Црвена» регулярно огорчает своих оппонентов голами, даже когда «Звезда» проигрывает, она старается забить гол и надеется на камбэк. В последних пяти матчах этот клуб забил шесть мячей. С защитой у «Звезды» также все хорошо, но бывают и исключения. Команда крайне редко пропускает больше гола за игру.

«Кайрат»

«Кайрат» неплохо выступает во всех турнирах. У команды было всего два поражения за последнее время, клуб проиграл «Каспию» в кубке Казахстана со счетом 2-0 и в том же кубке уступил «Турану» 1-0. В квалификационных матчах ЛЧ команда показывает свой класс. Клуб обыграл «Маккаби» 2-0 и победил «Црвену Звезду» 2-1. Команда, как и «Црвена Звезда», старается обыгрывать оппонентов с минимальным счетом. У «Кайрата» прагматичный стиль игры, клубу легче забить 1-2 и думать о защите, чем мчатся и забивать по четыре гола своему сопернику.

Ставки на матч БК Pinnacle

  • Победит «Црвена Звезда»  – 1.48
  • Ничья – 4.50
  • Победит «Кайрат» – 6.50

Интересные факты

  • «Црвена Звезда» проиграла всего один матч из последних десяти
  • «Кайрат» выиграл шесть поединков из последних десяти
  • «Црвена Звезда» не забила только в одном матче из последних десяти

Прогноз

Оба клуба не отличаются хорошим уровнем игры в атаке, они очень мало забивают, но в этом поединке команды будут стараться распечатать ворота соперников как можно раньше. Актуальная ставка на игру - обе команды забьют по коэффициенту 2.00.
Прогноз: Обе команды забьют
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Евро-Футбол.Ру,
Кайрат Црвена Звезда прогнозы на футбол
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1
X
2
fonbet
1.42
4.60
7.50
 parimatch
1.38
4.46
7.28
 winline
1.41
4.55
7.43
 Олимпбет
1.45
4.69
7.65
 betboom
1.42
4.50
7.90
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Галатасарай
3.10
ПСВ
Галатасарай
ПСВ
Завтра в 21:00
Црвена Звезда
2.00
Кайрат
Црвена Звезда
Кайрат
Завтра в 21:30
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