Прогноз на матч «Црвена Звезда» - «Кайрат» Алматы: ставки на матч БК Pinnacle

«Црвена Звезда» и «Кайрат» сыграют в рамках квалификационного раунда ЛЧ. Матч состоится 28 июля 2021 года. Букмекеры БК Pinnacle представляют вашему вниманию обзор на грядущий поединок.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» в последних матчах выглядит неплохо. Единственное поражение за последнее время было именно от «Кайрата», команда проиграла со счетом 2-1. В остальных матчах клуб выглядел очень хорошо и сейчас находится в отличной форме. «Црвена» регулярно огорчает своих оппонентов голами, даже когда «Звезда» проигрывает, она старается забить гол и надеется на камбэк. В последних пяти матчах этот клуб забил шесть мячей. С защитой у «Звезды» также все хорошо, но бывают и исключения. Команда крайне редко пропускает больше гола за игру.

«Кайрат»

«Кайрат» неплохо выступает во всех турнирах. У команды было всего два поражения за последнее время, клуб проиграл «Каспию» в кубке Казахстана со счетом 2-0 и в том же кубке уступил «Турану» 1-0. В квалификационных матчах ЛЧ команда показывает свой класс. Клуб обыграл «Маккаби» 2-0 и победил «Црвену Звезду» 2-1. Команда, как и «Црвена Звезда», старается обыгрывать оппонентов с минимальным счетом. У «Кайрата» прагматичный стиль игры, клубу легче забить 1-2 и думать о защите, чем мчатся и забивать по четыре гола своему сопернику.

Ставки на матч БК Pinnacle

Победит «Црвена Звезда» – 1.48

Ничья – 4.50

Победит «Кайрат» – 6.50

Интересные факты

«Црвена Звезда» проиграла всего один матч из последних десяти

«Кайрат» выиграл шесть поединков из последних десяти

«Црвена Звезда» не забила только в одном матче из последних десяти

Прогноз

Оба клуба не отличаются хорошим уровнем игры в атаке, они очень мало забивают, но в этом поединке команды будут стараться распечатать ворота соперников как можно раньше. Актуальная ставка на игру - обе команды забьют по коэффициенту 2.00.