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Прогноз на матч «Мидтьюлланд» - «Селтик»: ставки на матч БК Pinnacle

27 Июля 2021 • 19:22 Комментировать
Митьюлланд
...
Селтик
Через 23 ч. 34 мин.
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28 июля 2021 года «Мидтьюлланд» примет «Селтик». Этот поединок состоится в рамках квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА. Первый матч завершился со счетом 1-1. Букмекеры БК Pinnacle представляют вашему вниманию полноценный обзор на грядущий матч.

«Мидтьюлланд»

«Мидтьюлланд» в этом сезоне показывает футбол неплохого уровня. Несмотря на неплохую игру, у датчан есть проблемы с набором баллов. Команда сыграла два поединка в чемпионате Дании по футболу, один из них выиграла, а другой проиграла. В рамках квалификационного раунда ЛЧ команда также не смогла добиться хорошего результата, ничейный исход не то, на что надеялись поклонники клуба. Если изучить статистику клуба, можно прийти к не самому лучшему для поклонников команды выводу. «Мидтьюлланд» - пропускает практически в каждом матче и мало забивает. В последнее время эта команда находится в плохой форме.

«Селтик»

«Селтик» не похож сам на себя. Команда не может похвастаться хорошими результатами в последних поединках. Клуб провел товарищеский поединок против английского «Вест Хэма» и проиграл его со счетом 6-2. Также «Селтик» дважды не смог обыграть своих оппонентов по товарищескому турниру, клуб уступил «Престону» и сыграл вничью против «Бристоль Сити». Были и хорошие моменты, шотландцы обыграли «Чарльтон» и «Шеффилд Уэнсдей». «Селтик» стал очень плохо защищаться, линия защиты клуба уже не так крепка, как раньше.

Ставки на матч БК Pinnacle

  • Победит «Мидтьюлланд»  – 2.50
  • Ничья – 3.30
  • Победит «Селтик» – 2.85

Интересные факты

  • «Мидтьюлланд» выиграл два матча из последних пяти
  • «Селтик» не побеждает четыре поединка кряду
  • «Мидтьюлланд» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Оба клуба находятся в плохой форме, но датчане смотрятся предпочтительнее за счет того, что клуб смог проявить себя в стартовых турах своего чемпионата. Стоит сделать ставку на победу «Мидтьюлланда» и ТМ 4.5 по коэффициенту 2.70.
Прогноз: Победа «Мидтьюлланда» и ТМ 4.5
2.7 ПОСТАВИТЬ!
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