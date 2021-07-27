Прогноз на матч «Мидтьюлланд» - «Селтик»: ставки на матч БК Pinnacle

28 июля 2021 года «Мидтьюлланд» примет «Селтик». Этот поединок состоится в рамках квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА. Первый матч завершился со счетом 1-1. Букмекеры БК Pinnacle представляют вашему вниманию полноценный обзор на грядущий матч.

«Мидтьюлланд»

«Мидтьюлланд» в этом сезоне показывает футбол неплохого уровня. Несмотря на неплохую игру, у датчан есть проблемы с набором баллов. Команда сыграла два поединка в чемпионате Дании по футболу, один из них выиграла, а другой проиграла. В рамках квалификационного раунда ЛЧ команда также не смогла добиться хорошего результата, ничейный исход не то, на что надеялись поклонники клуба. Если изучить статистику клуба, можно прийти к не самому лучшему для поклонников команды выводу. «Мидтьюлланд» - пропускает практически в каждом матче и мало забивает. В последнее время эта команда находится в плохой форме.

«Селтик»

«Селтик» не похож сам на себя. Команда не может похвастаться хорошими результатами в последних поединках. Клуб провел товарищеский поединок против английского «Вест Хэма» и проиграл его со счетом 6-2. Также «Селтик» дважды не смог обыграть своих оппонентов по товарищескому турниру, клуб уступил «Престону» и сыграл вничью против «Бристоль Сити». Были и хорошие моменты, шотландцы обыграли «Чарльтон» и «Шеффилд Уэнсдей». «Селтик» стал очень плохо защищаться, линия защиты клуба уже не так крепка, как раньше.

Ставки на матч БК Pinnacle

Победит «Мидтьюлланд» – 2.50

Ничья – 3.30

Победит «Селтик» – 2.85

Интересные факты

«Мидтьюлланд» выиграл два матча из последних пяти

«Селтик» не побеждает четыре поединка кряду

«Мидтьюлланд» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Оба клуба находятся в плохой форме, но датчане смотрятся предпочтительнее за счет того, что клуб смог проявить себя в стартовых турах своего чемпионата. Стоит сделать ставку на победу «Мидтьюлланда» и ТМ 4.5 по коэффициенту 2.70.