Прогноз на матч «Мидтьюлланд» - «Селтик»: ставки на матч БК Pinnacle

28 июля 2021 года «Мидтьюлланд» примет «Селтик». Этот поединок состоится в рамках квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА. Первый матч завершился со счетом 1-1. Букмекеры БК Pinnacle представляют вашему вниманию полноценный обзор на грядущий матч.
«Мидтьюлланд»
«Мидтьюлланд» в этом сезоне показывает футбол неплохого уровня. Несмотря на неплохую игру, у датчан есть проблемы с набором баллов. Команда сыграла два поединка в чемпионате Дании по футболу, один из них выиграла, а другой проиграла. В рамках квалификационного раунда ЛЧ команда также не смогла добиться хорошего результата, ничейный исход не то, на что надеялись поклонники клуба. Если изучить статистику клуба, можно прийти к не самому лучшему для поклонников команды выводу. «Мидтьюлланд» - пропускает практически в каждом матче и мало забивает. В последнее время эта команда находится в плохой форме.
«Селтик»
«Селтик» не похож сам на себя. Команда не может похвастаться хорошими результатами в последних поединках. Клуб провел товарищеский поединок против английского «Вест Хэма» и проиграл его со счетом 6-2. Также «Селтик» дважды не смог обыграть своих оппонентов по товарищескому турниру, клуб уступил «Престону» и сыграл вничью против «Бристоль Сити». Были и хорошие моменты, шотландцы обыграли «Чарльтон» и «Шеффилд Уэнсдей». «Селтик» стал очень плохо защищаться, линия защиты клуба уже не так крепка, как раньше.
Ставки на матч БК Pinnacle
- Победит «Мидтьюлланд» – 2.50
- Ничья – 3.30
- Победит «Селтик» – 2.85
Интересные факты
- «Мидтьюлланд» выиграл два матча из последних пяти
- «Селтик» не побеждает четыре поединка кряду
- «Мидтьюлланд» пропустил семь голов в последних пяти матчах