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Прогноз на матч «Галатасарай» - ПСВ: ставки на матч БК Pinnacle

27 Июля 2021 • 19:19 Комментировать
Галатасарай
...
ПСВ
2.85 3.85 2.25
Через 23 ч. 49 мин.
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«Галатасарай» сыграет против ПСВ в рамках ответного поединка квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА. Поединок состоится 28 июля 2021 года. Букмекеры БК Pinnacle представляют обзор на грядущий матч.

«Галатасарай»

«Галатасарай» был очень хорош в прошлом сезоне. В этом сезоне команда провела всего несколько поединков, в основном это были товарищеские матчи. Первый официальный матч для клуба - это поединок против ПСВ. Нидерландский клуб принимал у себя дома турецкую команду и разгромил ее со счетом 5-1. «Галатасарай» нашел в себе силы лишь на один забитый гол, это было больше похоже на избиение. Команда из солнечной Турции не может ничего показать против сильных клубов. Даже если взглянуть на статистику последних матчей клуба из Турции в прошлом сезоне, станет ясно, что команда успешно играла лишь против клубов, которые были слабее ее.

ПСВ

ПСВ прекрасно себя чувствует как в товарищеских, так и в официальных играх. За последнее время нидерландский клуб сразу два раза громко заявил о себе. Первый раз - это поединок против «Дельбрукера» из Германии, этот матч завершился со счетом 10-1 в пользу нидерландского клуба. Второй раз - победа над «Галатасараем» со счетом 5-1. Также ПСВ громил «Зволле» со счетом 4-2, но тот поединок был настолько нервным, что его нельзя относить к легким победам. ПСВ очень хорошо себя чувствует на чужой половине поля, эта команда способна забивать больше двух голов в каждом поединке.

Ставки на матч БК Pinnacle

  • Победит «Галатасарай»  – 2.90
  • Ничья – 3.70
  • Победит ПСВ – 2.30

Интересные факты

  • «Галатасарай» проиграл лишь один матч из последних десяти
  • У «Галатасарая» восемь пропущенных мячей в последних трех поединках
  • ПСВ не проигрывает 12 матчей кряду

Прогноз

Нидерландский клуб очень хорош в атаке и невероятно много забивает. Стоит рассчитывать на победу ПСВ во втором матче кряду, актуальная ставка на поединок - триумф ПСВ и ТБ 2.5 по коэффициенту 3.10.
Прогноз: Победа ПСВ и ТБ 2.5
3.1 ПОСТАВИТЬ!
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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСВ прогнозы на футбол
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2.96
4.00
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3.10
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Митьюлланд
Селтик
Завтра в 20:45
Галатасарай
3.10
ПСВ
Галатасарай
ПСВ
Завтра в 21:00
Црвена Звезда
2.00
Кайрат
Црвена Звезда
Кайрат
Завтра в 21:30
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