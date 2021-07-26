Прогноз на матч «Флора» - «Легия»»: ставки на матч БК Pinnacle

«Флора» сыграет против «Легии» в рамках квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА. Этот поединок запланирован на 27 июля 2021 года. Букмекеры БК Pinnacle представляют вашему вниманию полноценный обзор на грядущий поединок.
«Флора»
«Флора» выступает в чемпионате Эстонии по футболу. В нынешнем сезоне клуб смотрится очень даже хорошо. Команда в последнее время практически не проигрывает и не теряет очки, единственное обидное поражение было от «Легии» в первом матче, тогда клуб проиграл со счетом 2-1. «Флора» - прагматичная команда, ей легче забить 1-2 мяча и защищать результат, чем осыпать противника градом атак и пытаться выиграть с максимально крупным счетом. С защитой у клуба все в порядке, команда крайне редко пропускает более одного мяча за игру.
«Легия»
«Легия» хорошо себя показала в первом матче против этой команды. Также у клуба было еще несколько интересных поединков, но команда познала и горечь поражения. «Легия» проиграла «Ракуву» в матче за суперкубок Польши по футболу. За исключением этого поединка и матча против «Ференцвароша», где «Легия» проиграла со счетом 2-0, клуб смотрится очень даже хорошо и находится в прекрасной форме. Клуб выиграл два последних матча с общим счетом 3-1.
Ставки на матч БК Pinnacle
- Победит «Флора» – 4.70
- Ничья – 4.10
- Победит «Легия» – 1.68
Интересные факты
- «Легия» выиграла семь поединков из последних десяти
- «Флора» проиграла всего один матч из последних десяти
- «Легия» забивает как минимум один гол в девяти матчах из последних десяти