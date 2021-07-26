Прогноз на матч «Флора» - «Легия»»: ставки на матч БК Pinnacle

«Флора» сыграет против «Легии» в рамках квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА. Этот поединок запланирован на 27 июля 2021 года. Букмекеры БК Pinnacle представляют вашему вниманию полноценный обзор на грядущий поединок.

«Флора»

«Флора» выступает в чемпионате Эстонии по футболу. В нынешнем сезоне клуб смотрится очень даже хорошо. Команда в последнее время практически не проигрывает и не теряет очки, единственное обидное поражение было от «Легии» в первом матче, тогда клуб проиграл со счетом 2-1. «Флора» - прагматичная команда, ей легче забить 1-2 мяча и защищать результат, чем осыпать противника градом атак и пытаться выиграть с максимально крупным счетом. С защитой у клуба все в порядке, команда крайне редко пропускает более одного мяча за игру.

«Легия»

«Легия» хорошо себя показала в первом матче против этой команды. Также у клуба было еще несколько интересных поединков, но команда познала и горечь поражения. «Легия» проиграла «Ракуву» в матче за суперкубок Польши по футболу. За исключением этого поединка и матча против «Ференцвароша», где «Легия» проиграла со счетом 2-0, клуб смотрится очень даже хорошо и находится в прекрасной форме. Клуб выиграл два последних матча с общим счетом 3-1.

Ставки на матч БК Pinnacle

Победит «Флора» – 4.70

Ничья – 4.10

Победит «Легия» – 1.68

Интересные факты

«Легия» выиграла семь поединков из последних десяти

«Флора» проиграла всего один матч из последних десяти

«Легия» забивает как минимум один гол в девяти матчах из последних десяти

Прогноз

Оба клуба показывают хорошую игру в атаке и часто забивают много голов. Также клубу стараются забить как можно раньше, поэтому актуальная ставка на грядущий поединок гол с 1-й по 15-ю минуту матча по коэффициенту 3.0.