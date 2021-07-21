Газзаев оценил шансы «Спартака» пройти «Бенфику»

Экс-наставник столичного ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился мнением о шансах «Спартака» в квалификации Лиги чемпионов. По итогам жеребьевки соперником «красно-белых» стала лиссабонская «Бенфика».

«У «Спартака» есть все шансы. Витория знает все сильные и слабые стороны соперника. У «Спартака» есть козыри и хорошие шансы на проход», - приводит слова эксперта Sport24.

Первый поединок между «Спартаком» и «Бенфикой» состоится в среду, 4 августа. Ответная встреча пройдет в Лиссабоне спустя неделю.

Победитель данного противостояния сыграет в раунде плей-офф квалификации ЛЧ, а проигравший будет переведен в Лигу Европы.