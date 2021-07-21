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Газзаев оценил шансы «Спартака» пройти «Бенфику»

21 Июля 2021, 13:17,

Экс-наставник столичного ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился мнением о шансах «Спартака» в квалификации Лиги чемпионов. По итогам жеребьевки соперником «красно-белых» стала лиссабонская «Бенфика».

«У «Спартака» есть все шансы. Витория знает все сильные и слабые стороны соперника. У «Спартака» есть козыри и хорошие шансы на проход», - приводит слова эксперта Sport24.

Первый поединок между «Спартаком» и «Бенфикой» состоится в среду, 4 августа. Ответная встреча пройдет в Лиссабоне спустя неделю.

Победитель данного противостояния сыграет в раунде плей-офф квалификации ЛЧ, а проигравший будет переведен в Лигу Европы.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Валерий Газзаев
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