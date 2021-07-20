Романцев оценил шансы «Спартака» в противостоянии с «Бенфикой»

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от противостояния «красно-белых» с лиссабонской «Бенфикой» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Считаю, что жребий нас не обидел. Первый матч с «Бенфикой» команда проводит на своем поле. Ставлю 60 на 40 в пользу «Спартака», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

Первый матч пройдет в Москве 3 или 4 августа. Ответная встреча состоится в Лиссабоне 10 августа. Победитель данного противостояния шагнет в раунд плей-офф квалификации ЛЧ, а проигравший продолжит выступление в Лиге Европы.