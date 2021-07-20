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Гаврилов: «Спартаку» нечего ловить с «Бенфикой», разный уровень футбола»

20 Июля 2021, 10:12,

Экс-игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о жеребьевке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. В соперники «красно-белым» досталась лиссабонская «Бенфика».

«Мне без разницы, кто попался. Думаю, что там ловить нечего. Разный уровень футбола! Надеяться не на что», - приводит слова Гаврилова «Рейтинг Букмекеров».

Первый матч противостояния состоится 3 или 4 августа в России, а ответный - 10 августа в Португалии.

Стоит отметить, что в данный момент пост наставника «Спартака» занимает португалец Руй Витория, ранее тренировавший лиссабонский коллектив.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Юрий Гаврилов
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Комментарии (1)
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sanay
20 Июля 2021, 10:30

А с тобой было что ловить.. ты становишься неприятен. Негоже бывшему игроку говорить такие слова. Шанс всегда есть и шанс не малый!

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