Гаврилов: «Спартаку» нечего ловить с «Бенфикой», разный уровень футбола»

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20 Июля 2021, 10:12,
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Экс-игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о жеребьевке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. В соперники «красно-белым» досталась лиссабонская «Бенфика».
«Мне без разницы, кто попался. Думаю, что там ловить нечего. Разный уровень футбола! Надеяться не на что», - приводит слова Гаврилова «Рейтинг Букмекеров».
Первый матч противостояния состоится 3 или 4 августа в России, а ответный - 10 августа в Португалии.
Стоит отметить, что в данный момент пост наставника «Спартака» занимает португалец Руй Витория, ранее тренировавший лиссабонский коллектив.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Юрий Гаврилов
А с тобой было что ловить.. ты становишься неприятен. Негоже бывшему игроку говорить такие слова. Шанс всегда есть и шанс не малый!