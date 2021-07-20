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Тарханов: «Спартак» - лидер российского футбола, он может пройти «Бенфику»

20 Июля 2021, 09:10,

Известный российский специалист Александр Тарханов высказался о результате жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Московский «Спартак» поборется с лиссабонской «Бенфикой» за путевку в следующий этап.

«Сможет ли «Спартак» выйти в следующий раунд? А почему нет? «Спартак» - лидер российского футбола. С новым тренером они показали очень хорошую игру», - приводит слова тренера Rusfootball.

Первая встреча между «Спартаком» и «Бенфикой» состоится в Москве 3 или 4 августа. Ответный поединок пройдет спустя неделю в Лиссабоне. Победитель этой пары шагнет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

В настоящий момент пост рулевого «красно-белых» занимает Руй Витория, который ранее тренировал «Бенфику».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Бенфика, Александр Тарханов
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