Де Дзерби оценил жребий «Шахтёра» в квалификации Лиги чемпионов

Итальянский специалист Роберто де Дзерби, возглавивший этим летом донецкий «Шахтёр», прокомментировал итоги жеребьевки третьего этапа квалификации Лиги чемпионов. Соперником «горняков» будет бельгийский «Генк».

«Генк» - сильная команда, как и «Шахтёр». Без разницы, где проводить первый матч. Чтобы пройти, нужно провести два хороших матча, а не один», - передает слова итальянца пресс-служба украинского клуба.

Добавим, что первый поединок противостояния состоится в Бельгии 3 августа. Ответная встреча пройдет через неделю на Украине. Победитель выйдет в раунд плей-офф, а проигравший отправится в Лигу Европы.