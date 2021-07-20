Де Дзерби оценил жребий «Шахтёра» в квалификации Лиги чемпионов

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20 Июля 2021, 08:30,
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Итальянский специалист Роберто де Дзерби, возглавивший этим летом донецкий «Шахтёр», прокомментировал итоги жеребьевки третьего этапа квалификации Лиги чемпионов. Соперником «горняков» будет бельгийский «Генк».
«Генк» - сильная команда, как и «Шахтёр». Без разницы, где проводить первый матч. Чтобы пройти, нужно провести два хороших матча, а не один», - передает слова итальянца пресс-служба украинского клуба.
Добавим, что первый поединок противостояния состоится в Бельгии 3 августа. Ответная встреча пройдет через неделю на Украине. Победитель выйдет в раунд плей-офф, а проигравший отправится в Лигу Европы.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Шахтёр Донецк, Роберто де Дзерби