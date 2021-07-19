Прогноз на матч «Кайрат» - «Црвена Звезда»: ставки на матч БК Pinnacle

«Кайрат» примет «Црвена Звезда» в рамках очередного этапа квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Этот поединок состоится 21 июля 2021 года. Букмекеры БК Pinnacle представляют вашему вниманию полноценный обзор на грядущий матч.

«Кайрат»

«Кайрат» представляет Республику Казахстан. Эта команда показывает неплохой уровень игры в каждом матче. В последнее время «Кайрат» радует поклонников обилием забитых мячей, команда активно идет в атаку и часто проводит время на половине поля соперника. Как и многие клубы, эта команда готовилась к сезону в товарищеских матчах. Также «Кайрат» успел принять участие в Кубке Казахстана, но в этом турнире клубу не повезло. «Кайрат» уступил «Каспию» с счетом 2-0, да еще и заработал ненужное удаление. «Кайрат» даст бой «Црвене Звезде», в этом можно не сомневаться.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» на фоне «Кайрата» выглядит монструозно. Этот клуб не проигрывает уже много матчей и показывает отличный уровень игры. Команда выиграла три товарищеских матча, еще один поединок завершился ничейным исходом. «Црвена Звезда» обыграла «ГраЦер» 4-0, «Арис» 2-1 и «Арджеш» 3-0. Также клуб сыграл вничью со «Штурмом». Команда много забивает и мало пропускает. В отличие от своего соперника, «Црвена Звезда» не забывает думать о защите, команда не старается сломя голову нестись к воротам оппонента.

Ставки на матч БК Pinnacle

Победит «Кайрат Алматы» – 3.20

Ничья – 3.20

Победит «Црвена Звезда» – 2.30

Интересные факты

«Кайрат» проиграл лишь один поединок из последних десяти матчей

«Црвена Звезда» не проигрывает 48 матчей кряду

«Кайрат» забивал в девяти матчах из последних десяти

Прогноз

«Црвена Звезда» не проигрывает уже очень много матчей подряд, надеятся на то, что этот клуб неожиданно уступит «Кайрату» - не приходится. Актуальная ставка на поединок - обе команды забьют и «Црвена Звезда» победит по коэффициенту 4.80.