Прогноз на матч «Динамо» Загреб - «Омония»: ставки на матч БК Pinnacle

Загребское «Динамо» примет «Омонию» в рамках очередного этапа квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Клубы пытаются пробиться в главный футбольный турнир Старого Света, каждый матч для них на вес золота. Букмекеры Pinnacle представляют вашему вниманию полноценный обзор на грядущий поединок.

«Динамо» Загреб

«Динамо» в этом сезоне показывает отличный уровень футбола. Команда отлично показала себя в товарищеских матчах, обыграв «Ростов» со счетом 2-1, «Середь» 3-0 и «Мура» 4-0. В чемпионате Хорватии клуб неожиданно уступил, но это не значит, что стоит ждать такого же исхода и в поединке против «Омонии». Команда хороша в квалификации, клуб уже обыграл «Валюр» в двух матчах с общим счетом 5-2. Грядущий поединок против «Омонии» - это отличный шанс ворваться в Лигу чемпионов и показывать свою мощь.

«Омония»

«Омония» на фоне «Динамо» не теряется. Клуб также провел отличную кампанию. В последних товарищеских матчах «Омония» показала себя как команда, которая способна дать бой каждому. Клуб обыграл «Гурник» 4-3, а затем сыграл вничью против «Плоцк» и выиграл у «Аполлона». В трех товарищеских поединках команда забила в ворота своих соперников девять мячей, при этом клуб пропустил семь голов. С защитой у «Омонии» не все так хорошо, как хотелось бы руководству клуба, но зато с атакой полный порядок.

Ставки на матч БК Pinnacle

Победит «Динамо» Загреб – 1.35

Ничья – 4.80

Победит «Омония» – 9.30

Интересные факты

«Динамо» Загреб проиграл лишь раз в последних десяти матчах

«Омония» не проигрывает девять поединков кряду

Загреб забивал в девяти матчах из десяти последних поединков

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок - тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.55. Оба клуба отлично играют в атаку и много забивают, поэтому стоит ожидать здесь обилие забитых мячей.