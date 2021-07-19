Прогноз на матч «Рапид» - «Спарта»: ставки на матч БК Pinnacle

«Рапид» сыграет против «Спарты» в рамках очередного тура квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды сражаются за попадание в главный европейский турнир, где могут заявить о себе и заработать много денег. Букмекеры БК Pinnacle представляют вам обзор на грядущий поединок.

«Рапид»

«Рапид» выглядит очень даже неплохо, особенно если говорить о последних матчах с участием этого клуба. Команда часто набирает очки и хорошо проявила себя в товарищеских поединках. Клуб обыграл «Копенгаген», «Оберварт» и «Лафнитц», а также проиграл «Виенеру» и дважды сыграл вничью против «Санкт-Пёльтена» и «Локомотива» из Москвы. «Рапид» выглядит очень уверенно, этот клуб способен громить своих соперников, что уже было неоднократно продемонстрировано, например, в последнем матче команда выиграла у «Винер Виктории» со счетом 6-0.

«Спарта»

«Спарта» не теряется на фоне своего оппонента. Клуб выиграл несколько товарищеских матчей и показывает хороший уровень футбола. В последних поединках команда может похвастаться обилием забитых мячей, например, в одном из матчей клуб забил своему сопернику восемь голов. В целом с атакой «Спарты» полный порядок, клуб всегда мчится к воротам соперника и пытается забить как можно больше, а затем, когда «Спарта» насытилась, она отходит на свою половину поля и просто доигрывает матч.

Ставки на матч БК Pinnacle

Победит «Рапид» – 2.45

Ничья – 3.47

Победит «Спарта» – 2.80

Интересные факты

«Спарта» проиграла всего один матч из последних десяти

«Рапид» не проигрывает шесть игр кряду

«Спарта» забивала в каждом из последних десяти матчей

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к исходу с учетом форы (0) «Спарты» по коэффициенту 2.04. В нынешнем сезоне этот клуб великолепен и показывает невероятный уровень игры.